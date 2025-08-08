УЕФА начислил российским клубам деньги. А украинским - нет

USD 1.7000
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил российским клубам €10,8 млн после начала войны, в то же время отказав в выплатах некоторым командам из Украины.

Как пишет The Guardian, после начала полномасштабного вторжения России в Украину российские клубы были отстранены от еврокубков, а выплаты солидарности начали перечисляться командам, которые не смогли попасть в еврокубки по спортивным результатам.

Однако пять украинских клубов - «Черноморец» и «Реал Фарма» (Одесса), «Металлург» (Запорожье), «Феникс» (Мариуполь) и «Металлист» (Харьков) - не получили такие выплаты якобы из-за нахождения в зоне боевых действий.

Эти клубы обратились с письмом к главе УЕФА Александру Чеферину, но он сначала обещал дать разъяснения, а затем проигнорировал их.

Отмечается, что Россия сохранила влияние в УЕФА: например, в комитете по управлению и соблюдению правил участвует Полина Юмашева - бывшая жена российского олигарха Олега Дерипаски.

