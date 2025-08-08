Госбанк: Индия потеряет миллиарды без российской нефти

Расходы Индии на энергоносители вырастут на $9 млрд в 2026 году и почти на $12 млрд в 2027-м при отказе от российской нефти, что создаст серьезную нагрузку на экономику страны, говорится в докладе Государственного банка Индии (SBI).

«Если Индия прекратит импорт нефти из России до конца 2026 финансового года, расходы на топливо могут увеличиться на $9 млрд и на $11,7 млрд в 2027 финансовом году», — отмечается в отчёте, который приводит телеканал NDTV.

Кроме того, SBI прогнозирует, что при таком сценарии цена на нефть может вырасти не менее чем на 10%. Рост расходов Индии на импорт энергоносителей до 12 млрд долларов в год станет серьезной нагрузкой на экономику и может отразиться на конечных ценах для населения, отметили в госбанке.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительного 25-процентного тарифа на индийские товары, напрямую связав это решение с продолжающимися закупками российской нефти. По его словам, Индии «безразлично, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины». В ответ в Нью-Дели выразили сожаление по поводу решения Вашингтона, подчеркнув, что импорт нефти «основан на рыночных принципах» и направлен на обеспечение энергетической безопасности страны с населением 1,4 млрд человек. В заявлении МИД Индии действия США были названы «несправедливыми, необоснованными и неразумными». Власти пообещали принять «все необходимые меры» для защиты национальных интересов.