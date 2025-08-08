Трамп тайком поручил армии готовить удары по Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп в секретной директиве поручил Пентагону готовиться к ударам по признанным террористическими наркокартелям в Латинской Америке, пишет The New York Times.
В январе этого года Трамп заявлял, что США могут применить вооруженные силы для борьбы с наркокартелями на территории Мексики. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от предложения. Свой отказ она мотивировала тем, что Мексика «никогда не смирится с военным присутствием США на своей территории», так как «суверенитет страны не продается».