Трамп тайком поручил армии готовить удары по Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп в секретной директиве поручил Пентагону готовиться к ударам по признанным террористическими наркокартелям в Латинской Америке, пишет The New York Times.

В январе этого года Трамп заявлял, что США могут применить вооруженные силы для борьбы с наркокартелями на территории Мексики. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от предложения. Свой отказ она мотивировала тем, что Мексика «никогда не смирится с военным присутствием США на своей территории», так как «суверенитет страны не продается».

ЭТО ВАЖНО

Израиль продолжает мстить за 7 октября
Израиль продолжает мстить за 7 октября
20:07 230
Американские войска войдут в Зангезур?
Американские войска войдут в Зангезур? обновлено 19:10
19:10 9156
Армянские министры: Войны не будет, будет мир
Армянские министры: Войны не будет, будет мир обновлено 19:23
19:23 14047
Когда встретятся Путин и Трамп?
Когда встретятся Путин и Трамп? обновлено 19:39
19:39 3813
Израиль собирает войска и готовится к вторжению
Израиль собирает войска и готовится к вторжению
18:57 1321
США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить
США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить
18:50 846
Пашинян встретился со спецпосланником Трампа
Пашинян встретился со спецпосланником Трампа ВИДЕО
18:46 1316
США отдают России Крым и Донбасс
США отдают России Крым и Донбасс
18:28 2974
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 5263
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 7579
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 5332
