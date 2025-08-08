USD 1.7000
США отдают России Крым и Донбасс

18:28 2976

США и Россия обсуждают сделку о заморозке войны, которая закрепит за Кремлем владение Крымом и всем Донбассом, пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, Вашингтон и Москва работают над соглашением, которое может быть представлено уже на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на следующей неделе.

Речь идет о признании российской оккупации Крыма и всего Донбасса, что потребует от президента Украины Владимира Зеленского отвода войск с подконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой областей. Взамен Россия остановит наступление в Херсонской и Запорожской областях по текущей линии фронта.

 Как отмечает Bloomberg, сделка фактически заморозит войну и откроет путь к техническим переговорам о мире.

Израиль продолжает мстить за 7 октября
Израиль продолжает мстить за 7 октября
20:07 231
Американские войска войдут в Зангезур?
Американские войска войдут в Зангезур? обновлено 19:10
19:10 9159
Армянские министры: Войны не будет, будет мир
Армянские министры: Войны не будет, будет мир обновлено 19:23
19:23 14051
Когда встретятся Путин и Трамп?
Когда встретятся Путин и Трамп? обновлено 19:39
19:39 3815
Израиль собирает войска и готовится к вторжению
Израиль собирает войска и готовится к вторжению
18:57 1322
США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить
США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить
18:50 847
Пашинян встретился со спецпосланником Трампа
Пашинян встретился со спецпосланником Трампа ВИДЕО
18:46 1317
США отдают России Крым и Донбасс
США отдают России Крым и Донбасс
18:28 2977
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 5264
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 7582
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 5332

