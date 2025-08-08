США отдают России Крым и Донбасс

США и Россия обсуждают сделку о заморозке войны, которая закрепит за Кремлем владение Крымом и всем Донбассом, пишет Bloomberg.

По данным источников агентства, Вашингтон и Москва работают над соглашением, которое может быть представлено уже на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина на следующей неделе.

Речь идет о признании российской оккупации Крыма и всего Донбасса, что потребует от президента Украины Владимира Зеленского отвода войск с подконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой областей. Взамен Россия остановит наступление в Херсонской и Запорожской областях по текущей линии фронта.

Как отмечает Bloomberg, сделка фактически заморозит войну и откроет путь к техническим переговорам о мире.