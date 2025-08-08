США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе визита в Великобританию заявил, что Вашингтон не планирует признавать палестинское государство. Его слова приводит Sky News.

По словам Вэнса, решение о признании остается за Лондоном, однако позиция США неизменна: «Мы не намерены признавать палестинское государство».

Он также выразил сомнение в наличии дееспособного правительства на палестинской территории, что, по его мнению, затрудняет возможность признания.

«Я не знаю, что будет означать настоящее признание палестинского государства, учитывая отсутствие там дееспособного правительства», – сказал вице-президент США.

Вэнс отметил, что две цели президента США Дональда Трампа – это «сделать так, чтобы ХАМАС больше никогда не мог атаковать невинных израильских гражданских лиц», а также – решить гуманитарный кризис в секторе Газа.

По его мнению, для достижения первой цели необходимо «уничтожение» ХАМАС.

«Президент был очень поражен ужасными кадрами гуманитарного кризиса в Газе. Поэтому мы хотим убедиться, что решим эту проблему. Я думаю, что все мы можем работать над решением этой проблемы», – отметил Вэнс.

Также, по его словам, правительство США работает над тем, чтобы предоставить больше помощи сектору Газа.

«Мы постоянно ведем переговоры и разговоры, даже в течение последних 24 часов, о том, как оказать больше помощи сектору Газа, как решить эту гуманитарную проблему и как заставить ХАМАС отказаться от угроз гражданам и гражданскому населению Израиля», – сказал он.

Также Вэнс добавил, что Великобритания и США могут иметь «разногласия относительно того, как именно достичь этих общих целей».