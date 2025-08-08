Израиль собирает войска и готовится к вторжению

Израиль наращивает силы у границы с Газой для возможной военной операции, сообщает NBC News.

«ЦАХАЛ сосредотачивает войска и военную технику вблизи границы с сектором Газа для возможной реализации планов по расширению военной операции в анклаве», - пишет издание.

Между тем министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб Прево вызвал израильского посла в связи с планами Израиля установить полный контроль над сектором Газа.

Брюссель выразил обеспокоенность последствиями такого шага и подчеркнул важность соблюдения международного права и решения о двух государствах.

На этом фоне стало известно, что Нидерланды прекращают поставки техники для военно-морских сил в Израиль в связи с обострением ситуации в секторе Газа. Об этом сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на МИД королевства.

По данным NOS, МИД Нидерландов отзывает три разрешения на экспорт комплектующих для судов ВМС Израиля.

Представитель МИД Нидерландов отметил, что разрешения были пересмотрены и отозваны в июле в связи с «ухудшением ситуации в секторе Газа» и «риском нежелательного конечного использования» военной техники.