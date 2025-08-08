USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Россия ударила «Шахедами» по нефтебазе SOCAR: есть тяжелораненые

19:44 1864

РФ ударила по нефтебазе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Одесской области Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации источников, удар был нанесен пятью дронами типа «Шахед». В результате атаки вспыхнул пожар, была повреждена дизельная труба. Пострадали четыре сотрудника компании — все они получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Пожар удалось быстро локализовать, ведутся ремонтные работы. По данным украинских правоохранителей, удары были прицельными.

Это уже второй за последние недели удар по объектам, связанным с SOCAR: ранее была повреждена газораспределительная станция у Орловки, через которую должен поступать азербайджанский газ.

Израиль продолжает мстить за 7 октября
Израиль продолжает мстить за 7 октября
20:07 236
Американские войска войдут в Зангезур?
Американские войска войдут в Зангезур? обновлено 19:10
19:10 9175
Армянские министры: Войны не будет, будет мир
Армянские министры: Войны не будет, будет мир обновлено 19:23
19:23 14060
Когда встретятся Путин и Трамп?
Когда встретятся Путин и Трамп? обновлено 19:39
19:39 3820
Израиль собирает войска и готовится к вторжению
Израиль собирает войска и готовится к вторжению
18:57 1329
США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить
США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить
18:50 850
Пашинян встретился со спецпосланником Трампа
Пашинян встретился со спецпосланником Трампа ВИДЕО
18:46 1321
США отдают России Крым и Донбасс
США отдают России Крым и Донбасс
18:28 2985
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 5271
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 7588
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 5337

ЭТО ВАЖНО

Израиль продолжает мстить за 7 октября
Израиль продолжает мстить за 7 октября
20:07 236
Американские войска войдут в Зангезур?
Американские войска войдут в Зангезур? обновлено 19:10
19:10 9175
Армянские министры: Войны не будет, будет мир
Армянские министры: Войны не будет, будет мир обновлено 19:23
19:23 14060
Когда встретятся Путин и Трамп?
Когда встретятся Путин и Трамп? обновлено 19:39
19:39 3820
Израиль собирает войска и готовится к вторжению
Израиль собирает войска и готовится к вторжению
18:57 1329
США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить
США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить
18:50 850
Пашинян встретился со спецпосланником Трампа
Пашинян встретился со спецпосланником Трампа ВИДЕО
18:46 1321
США отдают России Крым и Донбасс
США отдают России Крым и Донбасс
18:28 2985
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 5271
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 7588
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 5337
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться