Россия ударила «Шахедами» по нефтебазе SOCAR: есть тяжелораненые

РФ ударила по нефтебазе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Одесской области Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации источников, удар был нанесен пятью дронами типа «Шахед». В результате атаки вспыхнул пожар, была повреждена дизельная труба. Пострадали четыре сотрудника компании — все они получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Пожар удалось быстро локализовать, ведутся ремонтные работы. По данным украинских правоохранителей, удары были прицельными.

Это уже второй за последние недели удар по объектам, связанным с SOCAR: ранее была повреждена газораспределительная станция у Орловки, через которую должен поступать азербайджанский газ.