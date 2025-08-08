Азербайджанские студенты в десятке лучших вузов

В новом учебном году еще 66 представителей азербайджанской молодежи будут учиться в США в рамках «Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы».

Как сообщает Azərbaycan müəllimi, 44 из них поступили в вузы, входящие в десятку престижных университетов мира.