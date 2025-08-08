Азербайджанские студенты в десятке лучших вузов

В новом учебном году еще 66 представителей азербайджанской молодежи будут учиться в США в рамках «Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы».
Как сообщает Azərbaycan müəllimi, 44 из них поступили в вузы, входящие в десятку престижных университетов мира.
Согласно статистике, участники программы будут учиться в следующих университетах:
Калифорнийский университет в Беркли – 16 человек
Колумбийский университет – 14 человек
Университет Джонса Хопкинса – 8 человек
Стэнфордский университет – 4 человека
Чикагский университет – 4 человека
Университет Карнеги-Меллона – 4 человека
Йельский университет – 4 человека
Мичиганский университет в Энн-Арборе – 3 человека
Массачусетский технологический институт – 2 человека
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) – 2 человека
Манхэттенская школа музыки – 2 человека
Пенсильванский университет – 2 человека
Гарвардский университет – 1 человек
Университет Дьюка – 1 человек
Число лиц, обучавшихся в США в предыдущие годы по Госпрограмме, составило:
2022/2023 – 26 человек
2023/2024 – 51 человек
2024/2025 – 109 человек
С 2022/2023 учебного года по настоящее время в университеты США поступило 252 представителя азербайджанской молодежи.