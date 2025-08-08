USD 1.7000
Азербайджанские студенты в десятке лучших вузов

20:12

В новом учебном году еще 66 представителей азербайджанской молодежи будут учиться в США в рамках «Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022–2028 годы».

Как сообщает Azərbaycan müəllimi, 44 из них поступили в вузы, входящие в десятку престижных университетов мира.

Согласно статистике, участники программы будут учиться в следующих университетах:

Калифорнийский университет в Беркли – 16 человек

Колумбийский университет – 14 человек

Университет Джонса Хопкинса – 8 человек

Стэнфордский университет – 4 человека

Чикагский университет – 4 человека

Университет Карнеги-Меллона – 4 человека

Йельский университет – 4 человека

Мичиганский университет в Энн-Арборе – 3 человека

Массачусетский технологический институт – 2 человека

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) – 2 человека

Манхэттенская школа музыки – 2 человека

Пенсильванский университет – 2 человека

Гарвардский университет – 1 человек

Университет Дьюка – 1 человек

Число лиц, обучавшихся в США в предыдущие годы по Госпрограмме, составило:

2022/2023 – 26 человек

2023/2024 – 51 человек

2024/2025 – 109 человек

С 2022/2023 учебного года по настоящее время в университеты США поступило 252 представителя азербайджанской молодежи.

