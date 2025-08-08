USD 1.7000
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур

Исполнит ли Трамп свою угрозу? Или любовь к Путину сильнее?

22:10 460

Министр финансов США Джон Бессент заявил, что президент Дональд Трамп «сохраняет все варианты открытыми — и по санкциям, и по тарифам, чтобы остановить эту ужасную войну в Украине».

«Президент Трамп — это президент мира. Он хочет, чтобы этот ужасный конфликт был завершен. И тарифы против Китая могут в какой-то момент оказаться на повестке дня», — отметил он.

Сегодня истек срок ультиматума, который Трамп ранее выдвинул, пообещав ввести санкции против России и ее торговых партнеров. Однако в связи с изменением политической повестки, вызванным анонсом встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, тема санкций в публичных заявлениях не поднималась.

Исполнит ли Трамп свою угрозу? Или любовь к Путину сильнее?
Исполнит ли Трамп свою угрозу? Или любовь к Путину сильнее?
22:10 461
Израиль продолжает мстить за 7 октября
Израиль продолжает мстить за 7 октября
20:07 1524
США раскрыли новые детали о Зангезурском коридоре
США раскрыли новые детали о Зангезурском коридоре обновлено 21:38
21:38 14037
Армянские министры: Войны не будет, будет мир
Армянские министры: Войны не будет, будет мир обновлено 19:23
19:23 16405
Россия отказалась от предложения Зеленского
Россия отказалась от предложения Зеленского обновлено 20:45
20:45 7204
Нетаньяху разозлился на Германию
Нетаньяху разозлился на Германию ОБНОВЛЕНО 21:06
21:06 2832
США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить
США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить
18:50 1471
Пашинян встретился со спецпосланником Трампа
Пашинян встретился со спецпосланником Трампа ВИДЕО
18:46 2108
США отдают России Крым и Донбасс
США отдают России Крым и Донбасс
18:28 5265
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 7021
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 9660

