Исполнит ли Трамп свою угрозу? Или любовь к Путину сильнее?

Министр финансов США Джон Бессент заявил, что президент Дональд Трамп «сохраняет все варианты открытыми — и по санкциям, и по тарифам, чтобы остановить эту ужасную войну в Украине».

«Президент Трамп — это президент мира. Он хочет, чтобы этот ужасный конфликт был завершен. И тарифы против Китая могут в какой-то момент оказаться на повестке дня», — отметил он.

Сегодня истек срок ультиматума, который Трамп ранее выдвинул, пообещав ввести санкции против России и ее торговых партнеров. Однако в связи с изменением политической повестки, вызванным анонсом встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным, тема санкций в публичных заявлениях не поднималась.