PASHA Holding успешно продолжает проект Fərqindəyik, стартовавший в 2025 году

22:20 111

В рамках программы корпоративной социальной ответственности (КСО) PASHA Holding реализует проект Fərqindəyik, который продолжает вносить значимый вклад в повышение уровня медицинской грамотности населения и расширение возможностей ранней диагностики по всему Азербайджану.

Проект, начавший свою работу в начале 2025 года, к настоящему времени успешно прошел два этапа.

Первый этап, состоявшийся в марте–апреле текущего года, прошел под девизом «Ранняя диагностика спасает жизнь!» и охватил восемь регионов страны. Совместно с Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, компанией All Medical, местными клиниками и органами исполнительной власти были организованы выездные медицинские акции, в рамках которых обследовали 2 910 человек.

В результате обследований:

у 990 человек выявлены сахарный диабет и гормональные нарушения;

у 330 человек - патологии щитовидной железы;

у 810 человек, ранее не стоявших на учете, выявлен диабет.

450 человек из группы риска были направлены в систему Обязательного медицинского страхования. Кроме того, 890 пациентам были предоставлены глюкометры.

Второй этап проекта, начавшийся в августе, продолжится и в сентябре. На данном этапе выездные медицинские обследования уже проведены в Кюрдамире и Имишли, а в ближайшие дни планируется их проведение в Сальяне и Ленкорани.

Проект Fərqindəlik не только повышает доступность первичной медицинской помощи для жителей регионов, но и способствует укреплению здоровых привычек у населения, а также раннему выявлению заболеваний.

Исполнит ли Трамп свою угрозу? Или любовь к Путину сильнее?
Исполнит ли Трамп свою угрозу? Или любовь к Путину сильнее?
22:10 462
Израиль продолжает мстить за 7 октября
Израиль продолжает мстить за 7 октября
20:07 1527
США раскрыли новые детали о Зангезурском коридоре
США раскрыли новые детали о Зангезурском коридоре обновлено 21:38
21:38 14041
Армянские министры: Войны не будет, будет мир
Армянские министры: Войны не будет, будет мир обновлено 19:23
19:23 16405
Россия отказалась от предложения Зеленского
Россия отказалась от предложения Зеленского обновлено 20:45
20:45 7205
Нетаньяху разозлился на Германию
Нетаньяху разозлился на Германию ОБНОВЛЕНО 21:06
21:06 2832
США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить
США: Не признаем Палестину. ХАМАС нужно уничтожить
18:50 1471
Пашинян встретился со спецпосланником Трампа
Пашинян встретился со спецпосланником Трампа ВИДЕО
18:46 2108
США отдают России Крым и Донбасс
США отдают России Крым и Донбасс
18:28 5265
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 7021
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 9660

