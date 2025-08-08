USD 1.7000
Азербайджан, Армения и США подписали трехстороннее соглашение. Трамп: «Алиев и Пашинян войдут в историю»
Новость дня
Азербайджан, Армения и США подписали трехстороннее соглашение. Трамп: «Алиев и Пашинян войдут в историю»

На юге Франции на границе с Испанией катастрофа беспрецедентного масштаба

объектив haqqin.az
Отдел информации
8 августа 2025, 23:19 2545

Сен-Лоран-де-ла-Кабрерисс (Франция).  Лесной пожар, бушующий в горах Корбьер недалеко от границы с Испанией на юге Франции, был назван премьер-министром Франции Франсуа Байру «катастрофой беспрецедентного масштаба»

Буэнос-Айрес (Аргентина). Акция протеста пенсионеров

Дарфур (Судан). В Судане среди беженцев из-за войны стремительно распространяется эпидемия холеры

Бразилиа (Бразилия).  Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару заблокировали возобновление сессии Парламента в знак протеста против домашнего ареста своего лидера

Лахор (Пакистан). Мальчик собирает на свалке мусор, пригодный для переработки

Дакка (Бангладеш). Люди путешествуют на крыше переполненного поезда

Красное море (Египет). Рыба-клоун прячется среди ядовитых щупалец актинии, защищаясь от хищников и одновременно получая возможность поесть

Трамп призвал Зеленского пойти на уступки
Трамп призвал Зеленского пойти на уступки
00:31 356
Ильхам Алиев: «Трамп приносит мир на Кавказ, и мы благодарны за это»
Ильхам Алиев: «Трамп приносит мир на Кавказ, и мы благодарны за это»
00:11 919
Трамп поделился кадрами выступления Ильхама Алиева
Трамп поделился кадрами выступления Ильхама Алиева ВИДЕО
8 августа 2025, 23:10 3367
Трамп дважды проигнорировал вопрос о «христианах-армянах»
Трамп дважды проигнорировал вопрос о «христианах-армянах»
8 августа 2025, 23:36 2315
На юге Франции на границе с Испанией катастрофа беспрецедентного масштаба
На юге Франции на границе с Испанией катастрофа беспрецедентного масштаба объектив haqqin.az
8 августа 2025, 23:19 2546
Азербайджан, Армения и США подписали трехстороннее соглашение. Трамп: «Алиев и Пашинян войдут в историю»
Азербайджан, Армения и США подписали трехстороннее соглашение. Трамп: «Алиев и Пашинян войдут в историю» обновлено 00:24; прямая трансляция; фото; видео
00:24 19444
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
8 августа 2025, 15:54 11019
Исполнит ли Трамп свою угрозу? Или любовь к Путину сильнее?
Исполнит ли Трамп свою угрозу? Или любовь к Путину сильнее?
8 августа 2025, 22:10 1754
Израиль продолжает мстить за 7 октября
Израиль продолжает мстить за 7 октября
8 августа 2025, 20:07 2010
США раскрыли новые детали о Зангезурском коридоре
США раскрыли новые детали о Зангезурском коридоре обновлено 21:38
8 августа 2025, 21:38 17756
Армянские министры: Войны не будет, будет мир
Армянские министры: Войны не будет, будет мир обновлено 19:23
8 августа 2025, 19:23 17522

