На юге Франции на границе с Испанией катастрофа беспрецедентного масштаба

Сен-Лоран-де-ла-Кабрерисс (Франция). Лесной пожар, бушующий в горах Корбьер недалеко от границы с Испанией на юге Франции, был назван премьер-министром Франции Франсуа Байру «катастрофой беспрецедентного масштаба»
Буэнос-Айрес (Аргентина). Акция протеста пенсионеров
Дарфур (Судан). В Судане среди беженцев из-за войны стремительно распространяется эпидемия холеры
Бразилиа (Бразилия). Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару заблокировали возобновление сессии Парламента в знак протеста против домашнего ареста своего лидера
Лахор (Пакистан). Мальчик собирает на свалке мусор, пригодный для переработки
Дакка (Бангладеш). Люди путешествуют на крыше переполненного поезда
Красное море (Египет). Рыба-клоун прячется среди ядовитых щупалец актинии, защищаясь от хищников и одновременно получая возможность поесть