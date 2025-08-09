Трамп призвал Зеленского пойти на уступки

USD 1.7000
Азербайджан, Армения и США подписали трехстороннее соглашение. Трамп: «Алиев и Пашинян войдут в историю»
Азербайджан, Армения и США подписали трехстороннее соглашение. Трамп: «Алиев и Пашинян войдут в историю»

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что российский лидер Владимир Путин стремится встретиться с ним «как можно скорее», представив свое видение возможного урегулирования войны в Украине.

По словам Трампа, будущее соглашение между Киевом и Москвой может включать обмен территориями — шаг, который он охарактеризовал как «сложный», но в итоге выгодный для обеих сторон.

«Территориальный вопрос сложен, но он может пойти на пользу всем участникам», — отметил американский президент. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «должен быть готов подписать что-то», чтобы положить конец войне, подчеркнув, что Киев получает «всё необходимое» для продвижения мирного процесса.

Трамп также заявил, что Путину «нравится» его спецпредставитель Стив Уиткофф, не пояснив, какое это имеет отношение к переговорам.

Американский лидер подчеркнул, что не хотел бы называть предстоящую встречу с Путиным «последним шансом на мир». Он пообещал объявить место проведения саммита в течение дня, добавив: «Думаю, вы будете счастливы».

