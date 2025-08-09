Делегация Минторга США едет в Баку изучать коридор и экономику

В начале сентября Министерство торговли Соединённых Штатов направит в Казахстан, Азербайджан и Грузию представительную делегацию американских компаний с целью изучения вопросов торговли, энергетики, инфраструктуры и логистики в рамках маршрута Срединного коридора. Американо-азербайджанская торговая палата, Американо-грузинский деловой совет и Американская торговая палата в Казахстане в партнёрстве с Министерством торговли Соединённых Штатов объявили, что визит делегации американских деловых кругов в регион Срединного коридора состоится с 4 по 11 сентября 2025 года. В каждой из трёх стран предусмотрена отдельная программа встреч и мероприятий. Как сообщает haqqin.az, в американской администрации подчёркивают, что этот визит направлен на укрепление торгового взаимодействия вдоль Срединного коридора — важнейшей евразийской транспортно-логистической артерии, соединяющей Восток и Запад через Центральную Азию и Кавказ с Европой.

В Казахстане программа визита начнётся 4 сентября в Актау с обсуждения инвестиционных возможностей. На следующий день запланированы встречи с губернатором Актау, временным поверенным в делах Соединённых Штатов, переговоры с представителями Министерств торговли, интеграции и транспорта, а также с руководством таможенной службы и правительства страны. Экспортно-импортный банк Соединённых Штатов проведёт презентацию, после чего делегация посетит порт Актау. 6 сентября американская миссия осмотрит казахстанские порты Саржа, предназначенный для обработки сухих грузов, и Курык, специализирующийся на перевалке нефти. В этот день состоится показательная отправка парома в Баку по маршруту Срединного коридора. Программа в Баку, запланированная на 7–9 сентября, включает посещение Бакинского международного морского торгового порта в Алятах, Алятской свободной экономической зоны, встречу с её руководством и руководством Апшеронского логистического центра. 8 сентября делегация проведёт переговоры в Министерстве экономики и Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, а также в Государственном таможенном комитете и в руководстве закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги». 9 сентября запланирован брифинг в Министерстве иностранных дел Азербайджана, встреча с руководством авиакомпании Silk Way West Airlines, посещение Бакинского грузового терминала и бизнес-ланч, организованный Американской торговой палатой в Азербайджане. В Грузии мероприятия пройдут 10–11 сентября. В Тбилиси состоится брифинг с участием представителей международных финансовых организаций — Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Азиатского банка развития. Запланирована рабочая встреча с министром экономики и устойчивого развития и другими представителями правительства Грузии. Делегация посетит «Сухой порт» и Свободную экономическую зону Тбилиси.