Мир трясет из-за Палестины

Газа (Палестина). Вид на палаточный лагерь, в котором укрываются палестинцы, перемещенные в результате израильского военного наступления
Гаага (Нидерланды). Демонстранты перед зданием нижней палаты парламента во время дебатов по гуманитарной ситуации в секторе Газа
Иерусалим (Израиль). Акция протеста ортодоксальных иудеев против обязательной службы в армии
Кали (Колумбия). Сторонники президента Густаво Петро устроили драку со сторонниками бывшего президента Колумбии Альваро Урибе после разгона марша в поддержку Урибе, приговоренного к 12 годам домашнего ареста
Буаке (Кот-д'Ивуар). Празднование 65-й годовщины независимости Кот-д'Ивуара
Стамбул (Турция). Удар молнии
Калифорния (США). Лесные пожары