Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Мир трясет из-за Палестины

01:29 939

Газа (Палестина).  Вид на палаточный лагерь, в котором укрываются палестинцы, перемещенные в результате израильского военного наступления

Гаага (Нидерланды). Демонстранты перед зданием нижней палаты парламента во время дебатов по гуманитарной ситуации в секторе Газа

Иерусалим (Израиль). Акция протеста ортодоксальных иудеев против обязательной службы в армии

Кали (Колумбия). Сторонники президента Густаво Петро устроили драку со сторонниками бывшего президента Колумбии Альваро Урибе после разгона марша в поддержку Урибе, приговоренного к 12 годам домашнего ареста

Буаке (Кот-д'Ивуар).  Празднование 65-й годовщины независимости Кот-д'Ивуара

Стамбул (Турция). Удар молнии

Калифорния (США). Лесные пожары

Пашинян: «Между Азербайджаном и Арменией установился мир»
Пашинян: «Между Азербайджаном и Арменией установился мир»
02:11 677
Алиев поблагодарил Трампа за отмену 907-й поправки
Алиев поблагодарил Трампа за отмену 907-й поправки
01:52 1129
Совместное заявление Алиева и Пашиняна: войны не будет, добрососедство и без мести
Совместное заявление Алиева и Пашиняна: войны не будет, добрососедство и без мести обновлено 01:02
01:02 21172
Россия ударила «Шахедами» по нефтебазе SOCAR: есть тяжелораненые
Россия ударила «Шахедами» по нефтебазе SOCAR: есть тяжелораненые все еще актуально
8 августа 2025, 19:44 10213
ЕС и Турция о шаге Азербайджана и Армении к миру
ЕС и Турция о шаге Азербайджана и Армении к миру
01:45 938
Мир трясет из-за Палестины
Мир трясет из-за Палестины объектив haqqin.az
01:29 940
Глава разведки США в восторге от подписания соглашения между Азербайджаном и Арменией
Глава разведки США в восторге от подписания соглашения между Азербайджаном и Арменией ВИДЕО
01:21 1267
Делегация Минторга США едет в Баку изучать коридор и экономику
Делегация Минторга США едет в Баку изучать коридор и экономику
01:23 1082
Трамп встретится с Путиным...на Аляске
Трамп встретится с Путиным...на Аляске ОБНОВЛЕНО 02:21
02:21 2659
Алиев: «Чем скорее это произойдет, тем лучше»
Алиев: «Чем скорее это произойдет, тем лучше» фото; обновлено 01:37
01:37 2969
Трамп поделился кадрами выступления Ильхама Алиева
Трамп поделился кадрами выступления Ильхама Алиева ВИДЕО
8 августа 2025, 23:10 5728

