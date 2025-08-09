ЕС и Турция о шаге Азербайджана и Армении к миру

Опубликовано совместное заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты по поводу предварительного подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном и декларации между президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном в Вашингтоне:

«ЕС тепло приветствует сегодняшнюю встречу президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна, организованную президентом США Трампом. ЕС также приветствует предварительное подписание Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Подписание Политической декларации премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым в присутствии президента Трампа в Белом доме является важным событием как для Армении, так и для Азербайджана, прокладывающим путь к прочному и устойчивому миру для обеих стран и всего региона, что также является итогом многолетних усилий ЕС.

Теперь важно обеспечить своевременную реализацию согласованных шагов для гарантии стабильного и непрерывного прогресса к полноценной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как неоднократно сообщалось обоим лидерам, в том числе недавно на полях саммита EPC в Тиране в мае 2025 года, президент Коста и президент фон дер Ляйен искренне обнадежены решительными шагами, предпринятыми лидерами Азербайджана и Армении на их двустороннем пути за последние годы, основываясь также на предыдущих сериях их переговоров в Брюсселе.

ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов инвестировать в региональную связанность и полное открытие, чтобы прежде всего принести пользу населению, разделённому наследием конфликта, и приблизить регион к устойчивому миру, стабильности и процветанию», - говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Турции также сделало письменное заявление по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

В заявлении говорится: «Мы рады прогрессу, достигнутому в установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией, и зафиксированной в этом контексте сегодня в Вашингтоне политической воле».

Отмечается, что в период, когда международные конфликты и кризисы становятся всё более интенсивными, этот шаг имеет чрезвычайно важное значение для обеспечения регионального мира и стабильности. Подчёркивается также признательность в адрес администрации США за её вклад в процесс.

В заявлении указано, что в Южном Кавказе появилась историческая возможность достичь мира и процветания, и добавлено: «В качестве Турции мы продолжим вносить свой вклад в усилия по реализации этой возможности и будем поддерживать самоотверженные старания братского Азербайджана».