США возвращаются на Кавказ

Документы исторического значения, подписанные вчера в Вашингтоне президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, будут предметом детального анализа на протяжении долгого времени, поскольку они открывают путь к заключению полноценного мирного договора между Баку и Ереваном. В то же время значение этого события выходит далеко за рамки двустороннего урегулирования. Его необходимо рассматривать в контексте меняющейся международной конфигурации и формирования новой геоэкономической архитектуры глобализма, которую администрация Дональда Трампа наполняет своими инициативами.

Вашингтон возвращается на Южный Кавказ не в качестве пассивного наблюдателя, а как ключевой модератор региональной повестки, связанной с более широкими процессами на Ближнем Востоке - военным сдерживанием иранской ядерной программы, поддержкой операций Израиля в секторе Газа, заключением масштабных инвестиционных соглашений с Саудовской Аравией и Катаром. На этом фоне и Баку, и Ереван впервые за многие годы оказываются в центре американского политического внимания. Дополнительным фактором стало введение с апреля минимальных десятипроцентных пошлин в рамках нового пакета тарифных реформ Трампа, что в обеих странах Южного Кавказа восприняли как относительную победу в экономическом диалоге с США. На этой основе даже относительно ограниченные усилия Вашингтона, включая предложение участвовать в развитии совместного транспортного проекта в Зангезуре, способны принести американской стороне значительные политические дивиденды. Судя по всему, администрация Трампа намерена нарастить экономическое присутствие на Южном Кавказе, которое, несмотря на значительные инвестиции в нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана в 1990-х годах, за последние десятилетия заметно сократилось. Для Армении торговые показатели в отношениях с США, что называется, лихорадило: с 2017 по 2020 годы армянский экспорт в США составлял 50–60 миллионов долларов, в 2021–2022 годах вырос до 80 миллионов, но в 2023–2024 годах упал до 50 миллионов. Основные позиции армянского экспорта — золото, драгоценные металлы, алкоголь, консервы и молочные продукты. Импорт из США до 2021 года не превышал 20 миллионов долларов, затем в 2021–2022 годах увеличился до 346 миллионов, в 2023 году достиг 550 миллионов, но в 2024 году снизился до 320 миллионов долларов. Рост импорта был связан с реэкспортом автомобилей в Россию, но эта схема была разрушена в августе 2023 года после того, как Грузия ввела запрет на подобный транзит. В логике политической стратегии Трампа любое внешнеполитическое присутствие должно опираться на коммерческую основу, то есть, на «выгодную сделку». Таким активом стал Зангезурский коридор, который Ереван предложил США в качестве своеобразной «платы» за возвращение Соединенных Штатов в качестве медиатора в процессе сближения с Азербайджаном.

Армения готова предоставить американской стороне эксклюзивные права на развитие коридора сроком до 99 лет. Маршрут уже получил название Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP. Он будет функционировать по армянскому законодательству, но с передачей земли в субаренду консорциуму для строительства и эксплуатации транспортной, энергетической и цифровой инфраструктуры, включая нефте- и газопроводы, линии электропередачи и оптоволоконные магистрали протяжённостью около 43 километров. Пока не определено, какая компания возглавит этот консорциум. До сих пор функции оператора железнодорожной сети в Армении выполняла «Южно-Кавказская железная дорога», являющаяся дочерней структурой РЖД. Сохранится ли её участие в проекте TRIPP, пока неясно. Для Баку этот аспект не является критическим, учитывая, что США — давний экономический партнёр Азербайджана, инвестировавший с середины 1990-х годов более 18 миллиардов долларов. Новый этап открывает возможности для расширения азербайджано-американского сотрудничества в торговле, энергетике, транспорте, промышленности и высоких технологиях. Подписанный меморандум о создании рабочей группы по развитию Хартии стратегического партнёрства охватывает региональные связи, инвестиции в цифровую и инновационную сферу, а также оборонное сотрудничество и борьбу с терроризмом.