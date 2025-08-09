Алиев поблагодарил Трампа за отмену 907-й поправки

Об этом глава государства сказал в заявлении для прессы в Вашингтоне: «Я хотел бы поблагодарить господина президента (США Дональда Трампа) за отмену спустя 33 года ограничения, которое было введено в отношении Азербайджана всего через год после восстановления им независимости в 1992 году.

Это произошло именно сегодня. Азербайджанский народ будет действительно помнить этот день с большой честью и огромной благодарностью».

В 1992 году в США была принята поправка 907 к «Акту в поддержку свободы», принятая для экономической поддержки бывших советских республик. Поправка не позволяла предоставление помощи правительству Азербайджана.

В 2001 году, после 11 сентября, администрация Буша добилась временной отмены поправки в связи с необходимостью сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности.

Однако в ноябре 2023 года, после восстановления Азербайджаном контроля над Карабахом в результате контртеррористической операции, помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил о намерении не продлевать приостановку действия поправки, что вызвало резкую критику со стороны Баку.