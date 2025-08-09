USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Байрамов и Мирзоян парафировали проект соглашения о мире и обратились к председателю ОБСЕ

В Вашингтоне 8 августа в рамках встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Главы МИД Азербайджана и Армении также подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о прекращении Минского процесса ОБСЕ, завершении деятельности личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту на переговорах Минской конференции и Группы планирования высокого уровня).

В то же время пресс-служба МИД Армении сообщила, что «в соответствии с достигнутой с Азербайджаном договоренностью парафированный текст соглашения будет опубликован вечером в понедельник, 11 августа».

