Мехрибан Алиева: Поздравляю наш народ с этим историческим событием!

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией о встрече президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне.

В публикации говорится: «Сегодня в Вашингтоне президент Азербайджана, президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр Армении подписали Совместную декларацию и, парафировав мирное соглашение, предприняли важный шаг на пути к заключению окончательного мирного соглашения.

Поздравляю наш народ с этим историческим событием! Пусть всегда будет мир! Да упокоит Аллах души шехидов – наших героических сынов, отдавших жизнь за освобождение наших земель от оккупации! Да хранит Всевышний наш родной Азербайджан!».