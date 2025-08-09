USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Мехрибан Алиева: Поздравляю наш народ с этим историческим событием!

08:22 2849

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией о встрече президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Вашингтоне.

В публикации говорится: «Сегодня в Вашингтоне президент Азербайджана, президент Соединенных Штатов Америки и премьер-министр Армении подписали Совместную декларацию и, парафировав мирное соглашение, предприняли важный шаг на пути к заключению окончательного мирного соглашения.

Поздравляю наш народ с этим историческим событием! Пусть всегда будет мир! Да упокоит Аллах души шехидов – наших героических сынов, отдавших жизнь за освобождение наших земель от оккупации! Да хранит Всевышний наш родной Азербайджан!».

Иран обеспокоен коридором Трампа
Иран обеспокоен коридором Трампа
11:42 245
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
09:15 5238
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 1387
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 1089
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 1002
Зеленский об «обмене территориями»: Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут
Зеленский об «обмене территориями»: Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут
10:25 1588
Будут ли армянские пограничники проверять граждан Азербайджана? Пашинян оставил без ответа
Будут ли армянские пограничники проверять граждан Азербайджана? Пашинян оставил без ответа
10:10 2164
Токаев о декларации Азербайджана и Армении: Это историческое достижение
Токаев о декларации Азербайджана и Армении: Это историческое достижение
10:04 1461
Байрамов и Фидан обсудили итоги встречи в Вашингтоне
Байрамов и Фидан обсудили итоги встречи в Вашингтоне
09:57 762
Азербайджан и США определились с планами
Азербайджан и США определились с планами фото
09:25 2553
Трамп встретится с Путиным... на Аляске
Трамп встретится с Путиным... на Аляске ОБНОВЛЕНО 02:21
02:21 9219

