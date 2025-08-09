Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора

Глава государства считает « 8 августа историческим днем в наших межгосударственных отношениях, который будет иметь очень положительные последствия для всего региона. Безусловно, произошедшее сегодня между Азербайджаном и Арменией также будет очень важно для всего региона, для всех тех, кто хочет мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе».

Сегодня мы являемся свидетелями поистине исторического дня с точки зрения безопасности, стабильности, мира, экономических возможностей, инвестиций, энергетической безопасности и ряда других вопросов на Южном Кавказе. Об этом в интервью журналистам в Вашингтоне сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев .

Президент Ильхам Алиев призвал не терять времени: «Если Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затянуться».

«Соглашение, подписанное между Азербайджаном и Арменией, ясно демонстрирует наши намерения, демонстрирует, что мы хотим мира. Но мы хотим и взаимосвязанности. Мы хотим интеграции между двумя частями нашей страны посредством безопасного коридора, который откроет множество возможностей для всего региона, для самой Армении», - заявил президент Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства не сомневается, что «при изменении конституции Армении, - армянская сторона также заявляет, что эти изменения должны быть внесены, - из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану. В противном случае это будет неуважением в первую очередь к Соединенным Штатам Америки».

«Потому что все знают, и наша позиция воспринимается с пониманием практически всеми ведущими международными акторами, в том числе Соединенными Штатами Америки, при подписании мирного соглашения должны быть решены все вопросы, и необоснованные территориальные претензии к нам должны быть оттуда исключены. Поэтому у меня нет никаких сомнений в этом вопросе», - отметил президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев в интервью также указал, что Азербайджан стремится стать транзитной страной с более сильными позициями: «Мы хотим, чтобы коридоры, пересекающие нашу территорию, были более активно задействованы в грузоперевозках. Это приносит деньги, это создает рабочие места, это создает политическое влияние».

«Подписание документа об отмене несправедливой 907-й поправки к «Акту о поддержке свободы» в Овальном кабинете в моем присутствии имеет очень символическое значение. Он (президент США Дональд Трамп) мог бы сделать это в другой форме, он мог бы подписать документ позже, но решил сделать это в присутствии президента Азербайджана – страны, которая была несправедливо подвергнута санкциям Конгрессом в 1992 году», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев заявил, что «мы не хотим терять времени. Четыре года правления предыдущей администрации США я расцениваю как потерянные годы. К сожалению, в период администрации Байдена американо-азербайджанские отношения превратились в заложника отношений между Азербайджаном и Арменией… Наши достижения и потенциал, обретенные с Соединенными Штатами Америки в прежние времена, оказались в замороженном состоянии. Поэтому сейчас мы не можем терять времени».

Глава государства напомнил и о том, «со сколькими слухами, со сколькими провокациями мы столкнулись за последние пять лет со стороны лидеров разных стран, которые распространяли слухи о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению. О том, что Азербайджан планирует силой захватить эту часть территории. Все наши заявления о том, что это ложная информация, не сработали, потому что такое представление создавалось в том числе и здесь, в Вашингтоне. И движущей силой этой азербайджанофобии была администрация Байдена».

Президент Ильхам Алиев считает «запуск нами формата стратегического сотрудничества с США историческим событием». Подчеркнув, что очень доволен итогами визита, глава государства добавил: «Уверен, что конкретные результаты этого визита проявятся в ближайшем будущем».