Алиев о новом нефтяном контракте с американцами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Exxon и SOCAR приведет к реализации важного проекта. Об этом глава государства сказал в интервью журналистам в Вашингтоне.

Отметив возможность обнаружения крупных нефтяных ресурсов в Азербайджане, глава государства подчеркнул, что Exxon имеет большой опыт работы в нашей стране. «Мы верим в будущее этого проекта. Если бы не верили, то не присутствовали бы на церемонии подписания», - сказал президент.

Глава государства также сообщил, что с американским Эксимбанком обсуждаются определенные вопросы, связанные с проектами по ресурсам. Есть ряд вопросов и планов, связанных с инфраструктурой, транспортом, а также с транспортировкой этих ресурсов.

«Энергетика станет одной из основных сфер, целей нашего сотрудничества», - отметил президент Азербайджана.