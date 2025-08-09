USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Алиев о новом нефтяном контракте с американцами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между Exxon и SOCAR приведет к реализации важного проекта. Об этом глава государства сказал в интервью журналистам в Вашингтоне.

Отметив возможность обнаружения крупных нефтяных ресурсов в Азербайджане, глава государства подчеркнул, что Exxon имеет большой опыт работы в нашей стране. «Мы верим в будущее этого проекта. Если бы не верили, то не присутствовали бы на церемонии подписания», - сказал президент.

Глава государства также сообщил, что с американским Эксимбанком обсуждаются определенные вопросы, связанные с проектами по ресурсам. Есть ряд вопросов и планов, связанных с инфраструктурой, транспортом, а также с транспортировкой этих ресурсов.

«Энергетика станет одной из основных сфер, целей нашего сотрудничества», - отметил президент Азербайджана.

Иран обеспокоен коридором Трампа
Иран обеспокоен коридором Трампа
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Зеленский об «обмене территориями»: Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут
Зеленский об «обмене территориями»: Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут
Будут ли армянские пограничники проверять граждан Азербайджана? Пашинян оставил без ответа
Будут ли армянские пограничники проверять граждан Азербайджана? Пашинян оставил без ответа
Токаев о декларации Азербайджана и Армении: Это историческое достижение
Токаев о декларации Азербайджана и Армении: Это историческое достижение
Байрамов и Фидан обсудили итоги встречи в Вашингтоне
Байрамов и Фидан обсудили итоги встречи в Вашингтоне
Азербайджан и США определились с планами
Азербайджан и США определились с планами фото
Трамп встретится с Путиным... на Аляске
Трамп встретится с Путиным... на Аляске ОБНОВЛЕНО 02:21
