Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома

Вручение состоялось в Вашингтоне после подписания Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

«У меня для Вас подарок. Позвольте его вручить. Думаю, он Вам понравится», - сказал президент США, обращаясь к президенту Азербайджана.

Ильхам Алиев: «У меня девять внуков. Если позволите, я бы взял все».

Дональд Трамп: «У Вас 9 внуков? Дайте мне еще монет. Вы прекрасно ведете переговоры. Эти монеты нравятся всем. Это лучшая монета в мире. Возможно, самая дорогая монета в мире. Пусть подойдут члены делегации и сфотографируют Вас».

Затем Дональд Трамп вручил Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома, сказав: «У меня для Вас еще один подарок. Это символические ключи от Белого дома. Я вручаю их в редких случаях».

«У Вас великий народ», - сказал Ильхаму Алиеву Дональд Трамп после подписания Меморандума. «До нашего личного знакомства Вы сказали обо мне прекрасные слова. Даже до нашей победы на выборах», - сказал Трамп азербайджанскому лидеру.

Ильхам Алиев, в свою очередь, сказал: «Это были мои искренние слова. За все то, что Вы сделали в первый срок своего президентства, Вы заслуживаете симпатию азербайджанского народа и международной общественности. За последние несколько месяцев Вы принесли мир в Азию, Африку и, наконец, на Южный Кавказ. Это невероятно».

Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне сказал, что «встреча с президентом (США Дональдом) Трампом прошла в очень искренней, дружеской атмосфере».

«Это моя первая встреча с президентом Трампом, и она прошла в очень искренней обстановке. Его знания об Азербайджане меня чрезвычайно удивили», - заявил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев отметил, что его личное отношение к президенту Трампу всегда было очень позитивным. «Он человек, который ценит семейные ценности, как и азербайджанский народ. Президент Трамп приносит мир и ощутимые результаты. С этой точки зрения я высоко ценю наши личные отношения», - сказал президент Азербайджана.