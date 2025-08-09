USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома

09:15 5243

Президент США Дональд Трамп вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома.

Вручение состоялось в Вашингтоне после подписания Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

«У меня для Вас подарок. Позвольте его вручить. Думаю, он Вам понравится», - сказал президент США, обращаясь к президенту Азербайджана.

Ильхам Алиев: «У меня девять внуков. Если позволите, я бы взял все».

Дональд Трамп: «У Вас 9 внуков? Дайте мне еще монет. Вы прекрасно ведете переговоры. Эти монеты нравятся всем. Это лучшая монета в мире. Возможно, самая дорогая монета в мире. Пусть подойдут члены делегации и сфотографируют Вас».

Затем Дональд Трамп вручил Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома, сказав: «У меня для Вас еще один подарок. Это символические ключи от Белого дома. Я вручаю их в редких случаях».

«У Вас великий народ», - сказал Ильхаму Алиеву Дональд Трамп после подписания Меморандума. «До нашего личного знакомства Вы сказали обо мне прекрасные слова. Даже до нашей победы на выборах», - сказал Трамп азербайджанскому лидеру.

Ильхам Алиев, в свою очередь, сказал: «Это были мои искренние слова. За все то, что Вы сделали в первый срок своего президентства, Вы заслуживаете симпатию азербайджанского народа и международной общественности. За последние несколько месяцев Вы принесли мир в Азию, Африку и, наконец, на Южный Кавказ. Это невероятно».

Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне сказал, что «встреча с президентом (США Дональдом) Трампом прошла в очень искренней, дружеской атмосфере».

«Это моя первая встреча с президентом Трампом, и она прошла в очень искренней обстановке. Его знания об Азербайджане меня чрезвычайно удивили», - заявил президент Азербайджана.

Ильхам Алиев отметил, что его личное отношение к президенту Трампу всегда было очень позитивным. «Он человек, который ценит семейные ценности, как и азербайджанский народ. Президент Трамп приносит мир и ощутимые результаты. С этой точки зрения я высоко ценю наши личные отношения», - сказал президент Азербайджана.

Иран обеспокоен коридором Трампа
Иран обеспокоен коридором Трампа
11:42 257
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
09:15 5244
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 1397
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 1092
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 1005
Зеленский об «обмене территориями»: Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут
Зеленский об «обмене территориями»: Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут
10:25 1593
Будут ли армянские пограничники проверять граждан Азербайджана? Пашинян оставил без ответа
Будут ли армянские пограничники проверять граждан Азербайджана? Пашинян оставил без ответа
10:10 2168
Токаев о декларации Азербайджана и Армении: Это историческое достижение
Токаев о декларации Азербайджана и Армении: Это историческое достижение
10:04 1463
Байрамов и Фидан обсудили итоги встречи в Вашингтоне
Байрамов и Фидан обсудили итоги встречи в Вашингтоне
09:57 763
Азербайджан и США определились с планами
Азербайджан и США определились с планами фото
09:25 2553
Трамп встретится с Путиным... на Аляске
Трамп встретится с Путиным... на Аляске ОБНОВЛЕНО 02:21
02:21 9221

