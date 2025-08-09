Азербайджан и США определились с планами

8 августа в Вашингтоне президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписали Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

«Для подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США создана Рабочая группа. Этот документ имеет большое значение… В Хартии о стратегическом партнерстве четко закреплены будущие направления сотрудничества», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.

Глава государства подчеркнул, что они охватывают взаимное инвестирование, энергетику, транспортное сообщение, транзит, безопасность, искусственный интеллект, сотрудничество в сфере обороны и другие вопросы.