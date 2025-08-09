USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Азербайджан и США определились с планами

8 августа в Вашингтоне президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписали Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки.

«Для подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США создана Рабочая группа. Этот документ имеет большое значение… В Хартии о стратегическом партнерстве четко закреплены будущие направления сотрудничества», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью журналистам в Вашингтоне.

Глава государства подчеркнул, что они охватывают взаимное инвестирование, энергетику, транспортное сообщение, транзит, безопасность, искусственный интеллект, сотрудничество в сфере обороны и другие вопросы.

Иран обеспокоен коридором Трампа
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Заявление МИД Азербайджана
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Зеленский об «обмене территориями»: Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут
Будут ли армянские пограничники проверять граждан Азербайджана? Пашинян оставил без ответа
Токаев о декларации Азербайджана и Армении: Это историческое достижение
Байрамов и Фидан обсудили итоги встречи в Вашингтоне
Азербайджан и США определились с планами
Трамп встретится с Путиным... на Аляске
