Байрамов и Фидан обсудили итоги встречи в Вашингтоне

Накануне состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно сообщению, глава МИД Турции поздравил Азербайджан с историческими успехами, достигнутыми в ходе встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

«Министры подчеркнули, что достигнутые соглашения, Совместное заявление, подписанное лидерами Азербайджана и Армении, а также президентом США в качестве свидетеля, имеют важное значение для обеспечения мира и стабильности в регионе. Было отмечено, что парафирование мирного соглашения, а также совместный призыв к роспуску Минского процесса ОБСЕ и соответствующих структур являются важным вкладом в мир. Министры выразили надежду на скорейшее принятие решения ОБСЕ о роспуске этих структур.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы, связанные с азербайджано-турецкими союзническими отношениями, сотрудничество в рамках региональных и международных организаций», - отмечается в сообщении ведомства.