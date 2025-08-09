Токаев о декларации Азербайджана и Армении: Это историческое достижение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает подписанную в Вашингтоне декларацию о мирном урегулировании между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением, которое положило конец долговременному военному конфликту. Об этом заявил пресс-секретарь главы Казахстана Руслан Желдыбай.

«Президент Касым-Жомарт Токаев считает подписанное в Вашингтоне соглашение о мире между Азербайджаном и Арменией исторически важным достижением. Документ положил конец долговременному военному конфликту между двумя государствами и открыл дорогу к установлению дипломатических отношений и развитию сотрудничества между ними на основе прочного мира», - написал Желдыбай в Telegram-канале.

«Президент... отмечает, что и Казахстан внес свою посильную лепту в достижение столь важных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, предложив город Алматы в качестве места переговоров на уровне министров иностранных дел по ключевым параметрам мирного договора», - подчеркнул Желдыбай.

«По мнению главы государства, подписание уникального соглашения между Азербайджаном и Арменией стало возможным благодаря энергичной и эффективной посреднической миссии президента США Дональда Трампа, который сумел убедить азербайджанского и армянского лидеров проявить в полной мере политическую волю и стратегическую дальновидность», - сообщил пресс-секретарь Токаева.