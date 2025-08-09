Будут ли армянские пограничники проверять граждан Азербайджана? Пашинян оставил без ответа

«То, что произошло сегодня, — историческое событие. Я уже несколько месяцев говорю, что войны между Арменией и Азербайджаном не будет, будет мир. Сегодня мы можем сказать, что мир установился и установился он в рамках суверенитета и территориальной целостности наших стран», — сказал премьер Армении.

Отвечая на вопрос о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, армянский премьер отметил, что этот процесс продолжится, границы стран советского времени должны быть восстановлены. «Есть территории, которые принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, а есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем. Процесс делимитации должен продолжаться. Там, где у нас есть территории, принадлежащие Азербайджану, мы должны их вернуть. Там, где принадлежат Азербайджану, но являются нашей территорией, они должны вернуть. Территория независимой Армении идентична территории Советской Армении, территория независимого Азербайджана идентична территории Советского Азербайджана», — отметил он.

Коммуникации Армении с Азербайджаном будут разблокированы в рамках юрисдикции, суверенитета и территориальной целостности стран, также сказал премьер-министр Армении. «На данном этапе мы не вдавались в детали. Какие бы решения мы ни обсуждали, они должны соответствовать принципам суверенитета, юрисдикции, территориальной целостности, нерушимости границ и действовать на основе взаимности».

Премьер-министр Армении выразил уверенность, что интеграция Армении в логистические маршруты Азербайджана положительно скажется на взаимоотношении США и РФ. Пашинян указал, что у Армении 30 лет не было железнодорожного сообщения с Россией, а теперь Ереван получит связь также с Центральной Азией, у Китая появится доступ в регион. Он заявил, что армянские железные дороги находятся под контролем Российской Федерации, и, возможно, Россия будет заинтересована в инвестировании в восстановление железных дорог Иджеван - Раздан и Иджеван - Газах. «Конечно, необходимо будет и согласие Азербайджана», - заявил премьер-министр.

По его словам, Армения также получает железнодорожное сообщение с Ираном, которого раньше не было, а Китай также получает новый маршрут на Восток. «Это может стать хорошей возможностью для экономического взаимодействия РФ и США», — сказал Пашинян.

На пресс-конференции Пашинян также отметил, что начало двусторонней торговли между гражданами Армении и Азербайджана станет одной из самых надежных гарантий безопасности. «Мы реализуем этот проект [«Маршрут Трампа»] для того, чтобы больше граждан Армении могли без опасений пользоваться транспортной инфраструктурой Азербайджана и наоборот. Мы много говорим о безопасности, стабильности, мире и гарантиях. Если десятки тысяч граждан Армении и Азербайджана будут пользоваться транспортной инфраструктурой друг друга и будет двусторонняя торговля, это станет одной из самых надежных гарантий безопасности», — сказал Пашинян.

Премьер Армении не уточнил, будут ли армянские пограничники проверять данные азербайджанцев на «Маршруте Трампа».

«Я отвечу на этот вопрос, процитировав пункт 3 декларации: «Мы подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутригосударственных, двусторонних и международных перевозок, основанных на уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств, с целью содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его окрестностях. Эти усилия будут включать беспрепятственную коммуникацию между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения со взаимными преимуществами для международной и внутригосударственной коммуникации Республики Армения». То есть на данном этапе мы не входили в детали, а глобальные вопросы согласовали и подписали. Какими бы ни были решения, они должны укладываться в рамки принципов суверенитета, юрисдикции, территориальной целостности, нерушимости границ и действовать на основе взаимности. Просто нет места для разночтений».