Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

США, Украина и Европа обсудят в Лондоне саммит на Аляске

Представители США, Украины и ряда европейских стран намерены провести встречу в предстоящие выходные в Великобритании для согласования позиций в преддверии саммита на Аляске американского и российского лидеров — Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает издание Axios.

По данным источников, Киев и ряд союзников по НАТО обеспокоены тем, что Трамп может согласиться на предложения Путина о завершении войны без учета их позиции. Издание уточняет, что идея провести встречу, на которой стороны "попытались бы выработать общую позицию", возникла накануне во время разговора украинских, американских и европейских чиновников. Логистика мероприятия и состав участников пока остаются предметом обсуждения.

Президент США Дональд Трамп анонсировал саммит с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Соответствующая запись появилась 8 августа в его аккаунте в соцсети Truth Social. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил время и место проведения саммита. Эта встреча станет первой очной беседой российских и американских лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

