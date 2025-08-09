Зеленский об «обмене территориями»: Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», — заявил Зеленский в утреннем обращении.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что президент РФ Владимир Путин якобы готов на перемирие в обмен на отказ Украины от Донецкой и Луганской областей, которые в значительной мере контролирует Россия.

«Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, — они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают», — написал Зеленский, добавив, что готов работать с Трампом и другими партнерами «ради реального и, главное, длительного мира – мира, который не развалится из-за желания Москвы».

Также он добавил, что Украина не даст России наград за продолжающуюся полномасштабную войну.

Накануне Дональд Трамп заявил, что США предлагают и территориальные уступки Киевом, и возвращение Россией части районов Украины. «Вы смотрите на территорию, за которую воевали три с половиной года, где погибло много русских, много украинцев. Так что мы смотрим на это, но на самом деле мы хотим вернуть часть территорий и поменять их местами. Это сложно. На самом деле все не так просто. Это очень сложно. Но мы собираемся переключиться, достигнуть некоторых изменений. Произойдет обмен территориями к обоюдному благу», - сказал президент США.

Дональд Трамп на встрече с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении заявил, что, по его мнению, Владимир Путин хочет «видеть мир», как и Зеленский. «Теперь президент Зеленский должен получить… все, что ему нужно, потому что ему придется быть готовым кое-что подписать, и я думаю, что он прилагает все усилия, чтобы этого добиться», — сказал Трамп. На вопрос, придется ли украинскому лидеру отказаться от территорий, глава Белого дома ответил: «Мы рассматриваем этот вариант, но на самом деле хотим получить что-то обратно, а что-то обменять. Это сложно».