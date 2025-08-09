Европа и Австралия резко выступили против операции Израиля

Австралия, Германия, Италия, Новая Зеландия и Великобритания выступили против решения Израиля о начале новой военной операции в секторе Газа. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД пяти стран.

«Министры иностранных дел Австралии, Германии, Италии, Новой Зеландии и Соединенного Королевства решительно отвергают решение израильского кабинета безопасности от 8 августа начать дополнительную крупномасштабную военную операцию в Газе», – говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что данные планы нарушают международное гуманитарное право, усугубляют катастрофическую ситуацию в палестинском анклаве и ставят под угрозу жизни израильских заложников.

«Мы настоятельно призываем стороны и международное сообщество приложить все усилия, чтобы положить сейчас конец этому ужасному конфликту посредством немедленного и постоянного прекращения огня», – подчеркнули главы МИД.

По их мнению, это необходимо для обеспечения масштабной, немедленной и беспрепятственной гуманитарной помощи, поскольку в Газе развивается «наихудший сценарий массового голода». В заявлении также содержится требование к ХАМАС немедленно и без каких-либо условий освободить всех заложников. Министры подчеркнули, что политическое урегулирование, основанное на принципе двух государств, предполагает полную демилитаризацию ХАМАС и исключение движения из любых форм управления сектором. Ключевую роль в управлении анклавом, считают европейские дипломаты, должна играть Палестинская национальная администрация.

Ранее кабинет безопасности Израиля одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху об оккупации Газы, которое в канцелярии премьера охарактеризовали как план «уничтожения ХАМАС». В израильском руководстве также заявили, что рассматривают в качестве цели установление полного контроля над безопасностью в секторе. При этом сам Нетаньяху уточнил, что Израиль не стремится к долгосрочному удержанию города. По его словам, цель заключается в создании зоны безопасности, при этом Тель-Авив не намерен управлять Газой напрямую, а рассчитывает передать контроль арабским силам, которые, как он выразился, смогут эффективно управлять территорией и не будут представлять угрозу для Израиля.