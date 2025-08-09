Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном

Саудовская Аравия выразила надежду, что достигнутое в Вашингтоне соглашение между Баку и Ереваном станет началом новой эпохи взаимопонимания, сотрудничества и укрепления безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Об этом сообщил МИД королевства.

«Министерство иностранных дел Королевства Саудовская Аравия приветствует заключение соглашения между Азербайджаном и Арменией, а также выражает благодарность США за содействие в этом процессе. Ведомство также надеется, что данное соглашение станет началом новой эпохи взаимопонимания, сотрудничества и укрепления безопасности и стабильности между Арменией и Азербайджаном, что будет способствовать интересам обеих народов и всего региона Южного Кавказа», – отметили в ведомстве.