Орден Ленина для сына замдиректора ЦРУ

Телекомпания утверждает, что Путин якобы передал Уиткоффу советскую награду. Это произошло в Москве 6 августа, когда спецпосланник Трампа приезжал на переговоры с российским президентом. Официального подтверждения этой информации нет.

Майкл Глосс — сын американских военных. Его мать Джулиан занимает пост замдиректора ЦРУ, отец Ларри — ветеран Военно-морских сил США и глава компании Security Information Systems, которая создает программное обеспечение, в том числе для Минобороны США.

О гибели Майкла Глосса в Украине сообщалось в конце апреля. Он приехал в Россию в августе 2023 года, посетил несколько городов, а затем попал в российскую армию и уехал на фронт в декабре 2023 года. По словам одного из сослуживцев, Глосса отправили в штурмовые отряды. Глосс погиб 4 апреля 2024 года, сообщила его семья в некрологе, не упоминая, что это произошло в Украине. Точные обстоятельства его гибели неизвестны. Похороны Глосса прошли в США спустя восемь месяцев, 21 декабря 2024 года. В ЦРУ позже подтвердили гибель Глосса. «[Семья Глосса] пережила невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда их сын Майкл Глосс, который страдал от проблем с психическим здоровьем, погиб, сражаясь в конфликте в Украине», — заявил представитель управления.

В социальных сетях Глосс публиковал материалы в поддержку российских войск. Его отец Ларри Глосс, ветеран войны в Ираке, в беседе с The Washington Post рассказал, что ни он, ни Джулиан Галлина не знали о пребывании сына в Украине и его службе в российской армии. «Наш самый большой страх был в том, что в Москве догадаются, кто его мать, и используют это в пропаганде», — сказал Глосс.