Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Орден Ленина для сына замдиректора ЦРУ

Президент РФ Владимир Путин вручил специальному посланнику президента США Стивену Уиткоффу орден Ленина, предназначенный для заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлины. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на несколько источников. 

Телекомпания утверждает, что Путин якобы передал Уиткоффу советскую награду. Это произошло в Москве 6 августа, когда спецпосланник Трампа приезжал на переговоры с российским президентом. Официального подтверждения этой информации нет. 

Майкл Глосс — сын американских военных. Его мать Джулиан занимает пост замдиректора ЦРУ, отец Ларри — ветеран Военно-морских сил США и глава компании Security Information Systems, которая создает программное обеспечение, в том числе для Минобороны США.

О гибели Майкла Глосса в Украине сообщалось в конце апреля. Он приехал в Россию в августе 2023 года, посетил несколько городов, а затем попал в российскую армию и уехал на фронт в декабре 2023 года. По словам одного из сослуживцев, Глосса отправили в штурмовые отряды. Глосс погиб 4 апреля 2024 года, сообщила его семья в некрологе, не упоминая, что это произошло в Украине. Точные обстоятельства его гибели неизвестны. Похороны Глосса прошли в США спустя восемь месяцев, 21 декабря 2024 года. В ЦРУ позже подтвердили гибель Глосса. «[Семья Глосса] пережила невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда их сын Майкл Глосс, который страдал от проблем с психическим здоровьем, погиб, сражаясь в конфликте в Украине», — заявил представитель управления.

В социальных сетях Глосс публиковал материалы в поддержку российских войск. Его отец Ларри Глосс, ветеран войны в Ираке, в беседе с The Washington Post рассказал, что ни он, ни Джулиан Галлина не знали о пребывании сына в Украине и его службе в российской армии. «Наш самый большой страх был в том, что в Москве догадаются, кто его мать, и используют это в пропаганде», — сказал Глосс.

