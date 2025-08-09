Заявление МИД Азербайджана

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в США 7–8 августа ознаменовался важными результатами в контексте нормализации отношений Баку и Еревана. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана об итогах визита президента.

В ведомстве указали, что глава государства и президент США Дональд Трамп подписали Меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии стратегического партнерства. В течение полугода планируется разработать документ, направленный на укрепление сотрудничества в сферах взаимного интереса. В рамках рабочей группы стороны уделят приоритетное внимание региональным связям, включая энергетику, торговлю и транзит, экономическим инвестициям, в том числе в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, а также вопросам обороны, безопасности и борьбы с терроризмом.

«Это станет важным шагом в создании институциональных рамок для практического двустороннего сотрудничества», – говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД отметили, что значимым событием в ходе визита стало подписание президентом США распоряжения о приостановке действия поправки № 907 к «Акту в поддержку свободы».

«Этот шаг стал символическим, поскольку поправка № 907 долгое время являлась негативным наследием в азербайджано-американских отношениях», – указали во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что визит также ознаменовался важными результатами в контексте нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«В Вашингтоне состоялся саммит лидеров Азербайджана, США и Армении, по итогам которого президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении при участии президента США подписали Совместную декларацию. Кроме того, главы МИД Азербайджана и Армении парафировали проект Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений и направили совместное обращение действующему председателю ОБСЕ с призывом ликвидировать Минский процесс и связанные с ним структуры», – говорится в заявлении.

Обращение в ОБСЕ с призывом ликвидировать Минский процесс рассматривается как важный шаг в устранении одного из ключевых препятствий для мирного процесса, находившегося на повестке Азербайджана с 2020 года, считают в ведомстве.

Подписание Совместной декларации подтвердило мирную повестку, выдвинутую Азербайджаном, добавили в МИД. При этом было отмечено, что для подписания и ратификации мирного договора необходимо предпринять дополнительные шаги, включая внесение изменений в Конституцию Армении для устранения территориальных претензий к Азербайджану.

«В декларации отдельный пункт посвящен открытию транспортных коммуникаций и обеспечению беспрепятственной связи между основной территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Также зафиксировано, что на территории Армении будет реализован специальный проект – «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания», предусматривающий поддержку США в обеспечении указанного транспортного соединения», – напомнили в министерстве.

Наряду с этим в присутствии президента Азербайджана и специального посланника президента США был подписан Меморандум о сотрудничестве между SOCAR и ExxonMobil, предусматривающий укрепление уже существующих связей и потенциальное партнерство в освоении как традиционных, так и нетрадиционных нефтегазовых ресурсов в Азербайджане.

«Таким образом, в рамках визита были достигнуты соглашения, имеющие историческое значение как для азербайджано-американских отношений, так и для процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией», – резюмировали в ведомстве.