Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце

Этим летом Yaban Sea Breeze вновь становится не просто курортом, а сценой, на которой оживает музыка, расцветают чувства и встречаются настоящие ценители искусства. В этом особенном пространстве, где вечерний бриз доносит аромат моря, а закат солнца превращается в спектакль, состоится долгожданное событие — концерт всемирно известного певца и композитора Brandon Stone.

Артист, родившийся в солнечном Тбилиси и воспитанный в академической музыкальной школе Германии, стал голосом целого поколения. Его песни — от хитов «На стиле и опасна» и «Полюби себя» до трогательных баллад «Родители» и «Она любит тебя» — давно стали саундтреком нашей повседневности, тронув сердца тысяч слушателей по всему миру.

15 августа сцена Yaban Sea Breeze озарится живым светом его музыки. Вас ждет не просто концерт, а вечер, сотканный из чарующих мелодий, живого вокала и настоящих эмоций. Дополнением к музыкальной магии станут изысканное меню, специально подготовленное для этого события, и развлекательная программа, которая завершит атмосферу летнего праздника.