Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Brandon Stone под звездным небом Yaban Sea Breeze: вечер, который останется в сердце

видео
11:22 574

Этим летом Yaban Sea Breeze вновь становится не просто курортом, а сценой, на которой оживает музыка, расцветают чувства и встречаются настоящие ценители искусства. В этом особенном пространстве, где вечерний бриз доносит аромат моря, а закат солнца превращается в спектакль, состоится долгожданное событие — концерт всемирно известного певца и композитора Brandon Stone.

Артист, родившийся в солнечном Тбилиси и воспитанный в академической музыкальной школе Германии, стал голосом целого поколения. Его песни — от хитов «На стиле и опасна» и «Полюби себя» до трогательных баллад «Родители» и «Она любит тебя» — давно стали саундтреком нашей повседневности, тронув сердца тысяч слушателей по всему миру.

15 августа сцена Yaban Sea Breeze озарится живым светом его музыки. Вас ждет не просто концерт, а вечер, сотканный из чарующих мелодий, живого вокала и настоящих эмоций. Дополнением к музыкальной магии станут изысканное меню, специально подготовленное для этого события, и развлекательная программа, которая завершит атмосферу летнего праздника.

Для желающих зарезервировать столик в Yaban Sea Breeze есть меню в 200 и 300 манатов.

Помимо Brandon Stone, в концертной программе выступят известные азербайджанские исполнители, музыканты, танцоры. Приходите, чтобы услышать. Приходите, чтобы почувствовать.

Дата: 15 августа 2025

Время: 19:30

Место: Yaban Sea Breeze

Бронирование столиков: +994 50 763 67 24

Brandon Stone. Музыка, которая звучит сердцем.

Иран обеспокоен коридором Трампа
Иран обеспокоен коридором Трампа
11:42 307
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
09:15 5269
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 1432
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 1115
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 1020
Зеленский об «обмене территориями»: Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут
Зеленский об «обмене территориями»: Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут
10:25 1611
Будут ли армянские пограничники проверять граждан Азербайджана? Пашинян оставил без ответа
Будут ли армянские пограничники проверять граждан Азербайджана? Пашинян оставил без ответа
10:10 2190
Токаев о декларации Азербайджана и Армении: Это историческое достижение
Токаев о декларации Азербайджана и Армении: Это историческое достижение
10:04 1472
Байрамов и Фидан обсудили итоги встречи в Вашингтоне
Байрамов и Фидан обсудили итоги встречи в Вашингтоне
09:57 769
Азербайджан и США определились с планами
Азербайджан и США определились с планами фото
09:25 2565
Трамп встретится с Путиным... на Аляске
Трамп встретится с Путиным... на Аляске ОБНОВЛЕНО 02:21
02:21 9228

