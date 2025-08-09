Шариф о соглашении Баку и Еревана: эра мира в регионе

Пакистан приветствовал подписание исторического соглашения между Азербайджаном и Арменией на саммите в Белом доме при участии президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава пакистанского правительства Шахбаз Шариф.

«Мы поздравляем президента Ильхама Алиева и народ Азербайджана с этим историческим соглашением, которое отражает мудрость, дальновидность в определении курса на мирное будущее для своего региона. Пакистан всегда поддерживал братский народ Азербайджана, и мы поддерживаем его в этот славный момент его истории», – написал Шариф на своей странице в X.

По его словам, это знаменательное событие открывает новую эру мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе – в регионе, который на протяжении десятилетий переживал конфликты и человеческие страдания.

Он также отметил, что Исламабад высоко ценит посредническую роль США под руководством Трампа, которая позволила сторонам прийти к соглашению, открывающему новые возможности для торговли, развития связей и региональной интеграции.

«Мы надеемся, что этот дух диалога послужит примером для других регионов, столкнувшихся с затяжными конфликтами», – указал премьер-министр Пакистана.