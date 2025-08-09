USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Иран обеспокоен коридором Трампа

Иран приветствует парафирование соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией, говорится в заявлении иранского МИД.

 

«Мир и стабильность, несомненно, отвечают интересам всех стран Южного Кавказа. Исламская Республика Иран, приветствуя завершение работы над текстом мирного соглашения между двумя странами, расценивает это событие как важный шаг на пути к достижению прочного мира в регионе», – отметили в ведомстве.

Иран готов продолжить конструктивное сотрудничество с Азербайджаном и Арменией для сохранения мира и стабильности, экономического развития региона посредством двустороннего и регионального взаимодействия, а также в формате «3+3», добавили в МИД исламской республики.

В заявлении также говорится, что восстановление коммуникационных связей будет способствовать стабильности, безопасности и экономическому развитию стран региона.

В то же время Иран «выражает обеспокоенность негативными последствиями любого иностранного вмешательства, особенно вблизи общих границ, которое подрывает безопасность и долгосрочную стабильность в регионе».

