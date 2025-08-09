В России выросло число пострадавших от взрыва на заводе

Госпитализированы 27 человек после инцидента на заводе в Стерлитамаке, 21 из них находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них – в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров», – рассказал Кузнецов.
В пресс-службе Башкирской содовой компании сообщили, что на производственной площадке «Каустик» произошел технологический инцидент.
«При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву», – следует из релиза пресс-службы предприятия.
Угрозы жизни и здоровью населения Стерлитамака после взрыва на заводе нет, добавили в компании.
Взрыв газовоздушной смеси прогремел в субботу в кирпичном здании в Стерлитамаке в Башкортостане, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС.
В ведомстве указали, что взрыв, произошедший на площадке АО «Башкирская содовая компания», не привел к возгоранию. По информации Минздрава региона, госпитализированы 25 человек.
Телеграм-канал «112» утверждает, что взорвалась открытая технологическая установка. При этом сохраняется угроза взрыва второй аналогичной установки.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг здания, патрули перекрыли подъездные пути, сообщили в региональном МВД. На месте происшествия работают оперативные службы, 19 бригад скорой помощи, создан штаб. Кроме того, из Уфы санавиацией вылетели бригады врачей, в том числе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.
Взрыв произошел сегодня утром на производственной площадке «Каустик» (принадлежит АО «Башкирская содовая компания»). Региональное МЧС сообщало о «хлопке газовоздушной смеси». Из здания эвакуировали 15 человек. Из-за чего случился взрыв, неизвестно.