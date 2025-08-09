USD 1.7000
В России выросло число пострадавших от взрыва на заводе

обновлено 12:42
12:42 2592

Госпитализированы 27 человек после инцидента на заводе в Стерлитамаке, 21 из них находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них – в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров», – рассказал Кузнецов.

В пресс-службе Башкирской содовой компании сообщили, что на производственной площадке «Каустик» произошел технологический инцидент.

«При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву», – следует из релиза пресс-службы предприятия.

Угрозы жизни и здоровью населения Стерлитамака после взрыва на заводе нет, добавили в компании.

* * * 11:55

Взрыв газовоздушной смеси прогремел в субботу в кирпичном здании в Стерлитамаке в Башкортостане, сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве указали, что взрыв, произошедший на площадке АО «Башкирская содовая компания», не привел к возгоранию. По информации Минздрава региона, госпитализированы 25 человек.

Телеграм-канал «112» утверждает, что взорвалась открытая технологическая установка. При этом сохраняется угроза взрыва второй аналогичной установки.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг здания, патрули перекрыли подъездные пути, сообщили в региональном МВД. На месте происшествия работают оперативные службы, 19 бригад скорой помощи, создан штаб. Кроме того, из Уфы санавиацией вылетели бригады врачей, в том числе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.

Взрыв произошел сегодня утром на производственной площадке «Каустик» (принадлежит АО «Башкирская содовая компания»). Региональное МЧС сообщало о «хлопке газовоздушной смеси». Из здания эвакуировали 15 человек. Из-за чего случился взрыв, неизвестно.

Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 614
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 1126
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений... фото; новость дополнена
14:25 1048
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана
12:57 3799
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
08:54 5306
США возвращаются на Кавказ
США возвращаются на Кавказ первые выводы; актуально
01:48 10011
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
11:42 4597
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома добавлено видео
09:15 9130
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 5193
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 3145
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 2120

