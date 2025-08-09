В России выросло число пострадавших от взрыва на заводе

Госпитализированы 27 человек после инцидента на заводе в Стерлитамаке, 21 из них находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них – в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров», – рассказал Кузнецов.

В пресс-службе Башкирской содовой компании сообщили, что на производственной площадке «Каустик» произошел технологический инцидент.

«При подготовке к плановому остановочному капитальному ремонту на комплексе винилхлорида-поливинилхлорида (ВХ-ПВХ) произошла разгерметизация технологического трубопровода пирогаза по сварному шву», – следует из релиза пресс-службы предприятия.

Угрозы жизни и здоровью населения Стерлитамака после взрыва на заводе нет, добавили в компании.