Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Зеленский ввел новые санкции против России

12:18 997

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией «Росатом» и энергетическими компаниями России.

По сообщению «Украинской правды», пакет охватывает 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему России и участию в захвате Чернобыльской АЭС.

Кроме того, еще одним указом Зеленский синхронизировал санкции с западными партнерами. Они охватывают два ключевых сектора - энергетику и военно-промышленный комплекс России, а также разветвленную сеть посредников и логистических операторов в третьих странах. Речь идет о мерах, направленных на энергетический сектор и ВПК РФ, а также на сеть посредников и логистических операторов в третьих странах.

В санкционный список также вошли дочерние компании «Газпромнефти» в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и ЕС, компании теневого флота, поставщики оборудования для российского ВПК, финансовые и логистические посредники.

