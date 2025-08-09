Важный шаг к миру: в Нидерландах оценили договор Алиева и Пашиняна

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп назвал «историческим прорывом» достигнутые в Вашингтоне договоренности между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В своем сообщении, опубликованном в X, Вельдкамп также подчеркнул важную роль президента США Дональда Трампа в обеспечении этого прогресса.

Министр выразил признательность обеим странам и Трампу за создание условий для дальнейшего продвижения и отметил, что, несмотря на сохраняющиеся вызовы, мирный договор уже видится достижимым в ближайшем будущем.