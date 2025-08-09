USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Важный шаг к миру: в Нидерландах оценили договор Алиева и Пашиняна

12:50 763

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп назвал «историческим прорывом» достигнутые в Вашингтоне договоренности между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В своем сообщении, опубликованном в X, Вельдкамп также подчеркнул важную роль президента США Дональда Трампа в обеспечении этого прогресса.

Министр выразил признательность обеим странам и Трампу за создание условий для дальнейшего продвижения и отметил, что, несмотря на сохраняющиеся вызовы, мирный договор уже видится достижимым в ближайшем будущем.

Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 623
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 1134
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений... фото; новость дополнена
14:25 1051
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана
12:57 3805
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
08:54 5312
США возвращаются на Кавказ
США возвращаются на Кавказ первые выводы; актуально
01:48 10011
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
11:42 4602
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома добавлено видео
09:15 9136
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 5194
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 3146
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 2122

ЭТО ВАЖНО

Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 623
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 1134
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений... фото; новость дополнена
14:25 1051
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана
12:57 3805
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
08:54 5312
США возвращаются на Кавказ
США возвращаются на Кавказ первые выводы; актуально
01:48 10011
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
11:42 4602
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома добавлено видео
09:15 9136
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 5194
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 3146
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 2122
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться