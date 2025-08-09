Не забудем и о заслуге Эрдогана

Исторический шаг к миру между лидерами Азербайджана и Армении, сделанный накануне в Белом доме, свидетелем которого стал президент США Дональд Трамп, стал одной из главных тем обсуждения среди международных аналитиков. Незадолго до начала исторического саммита, в ходе дискуссии, организованной на эту тему вашингтонским Институтом Хадсона (Hudson İnstitute) на платформе YouTube, аналитик, специализирующийся на проблемах безопасности на Ближнем Востоке, Майк Доран заявил, что есть еще один лидер, который играет решающую роль в этом процессе — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Научный сотрудник Института Хадсона сказал, что рассмеялся, услышав, как Зангезурский коридор назвали «маршрутом Трампа для международного мира и развития». «Потому что, если и существовала проблема, которую Дональд Трамп мог бы решить, исходя из своих представлений о том, как устроен мир, как он должен быть устроен, то это именно эта проблема. Она как будто идеально подходит для Дональда Трампа. Речь идет о том, что азербайджанцы называют Зангезурским коридором. Азербайджан отделен от... Нахичевани. Это его эксклав, разделенный Арменией. Представьте себе Соединенные Штаты и Канаду, Соединенные Штаты и Аляску, разделенные Канадой. Азербайджанцы хотят не только создать транспортный коридор, экономический коридор, но и обеспечить сообщение для граждан между собственно Азербайджаном и его эксклавом Нахичевань, и этот коридор должен проходить через Армению», - сказал Доран. По его словам, армяне, в принципе, согласились на это, проиграв в 2020 году Вторую Карабахскую войну, но они очень не хотели уступать этот маршрут Азербайджану по двум причинам.

«Во-первых, они опасаются масштабного захвата территорий турками и азербайджанцами. Они опасаются, что Турция и Азербайджан выступят против Армении с обеих сторон и фактически блокируют южную часть страны, сделав ее частью Азербайджана. И независимо от того, обоснованы эти опасения или нет, они реальны. Это часть армянской политики, и их страхи поддерживают Россия и Иран. Я думаю, что нам нужно увидеть общую картину: Соединенные Штаты предпринимают серьезные шаги, ослабляющие позиции России и Ирана на Южном Кавказе», - отметил американский аналитик. Майк Доран заявил, что «маршрут Трампа» — это действительно хорошо продуманный маршрут и этот маршрут открывает возможности для взаимного сотрудничества и экономического процветания не только для азербайджанцев, турок и республик Центральной Азии, но и для армян. По словам американского аналитика, Армения ранее была сателлитом России и является союзником Ирана. Командные высоты в армянской экономике и сейчас находятся под контролем России, и Армении очень сложно освободиться от российского влияния.

Доран считает, что украинская война ослабила позиции российского лидера Владимира Путина на Южном Кавказе. По его словам, победа Азербайджана во Второй Карабахской войне и последовавшие за ней военные действия также значительно ослабили позиции России в регионе, создав пространство, которое позволяет премьер-министру Пашиняну в Ереване ориентироваться на Запад и отстраняться от России. «В этом и заключается главная ирония всей ситуации: победа Азербайджана над Арменией в 2020 году позволила Армении отделиться от России или создала необходимые условия для этого. Но премьер-министру Пашиняну очень сложно пойти на уступки в вопросе Зангезурского коридора без американских гарантий, потому что, если он делает это без американских гарантий, то получается, что он просто обменивает подчинение России на подчинение Турции и Азербайджану, или, по крайней мере, это можно так представить в армянской политике, и любой, кто хоть немного знаком с армянской политикой, понимает, насколько это невыносимо», - сказал Доран. Аналитик отметил, что эту дилемму для Пашиняна решило предложение США об аренде коридора. Соединенные Штаты, великая держава, пришли и заявили: «Мы гарантируем этот коридор».

«Этот коридор нужен для экономической взаимосвязанности и для того, чтобы граждане Азербайджана могли свободно перемещаться между двумя частями страны, это сделало бы для премьер-министра Пашиняна гораздо более приемлемым согласиться с этим. Таким образом, это действительно великолепное подтверждение мировоззрения Трампа, которое заключается в том, что, если мы сначала думаем об экономике, а затем оказываем военную поддержку, мы можем добиться многого», - сказал Доран. По его словам, Трамп – реалист во внешней политике, воспринимает мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы все хотим его видеть, и это тоже значительно упрощает ситуацию. Майк Доран также сказал, «...что есть еще один лидер, который сыграл решающую роль в этом процессе, и он не будет присутствовать сегодня (8 августа) в Овальном кабинете, но чье присутствие необходимо признать, чтобы мы поняли, что происходит на самом деле. И этот лидер — президент Турции Эрдоган. Турки многое сделали, чтобы подготовить почву и передать этот пакет американцам, чтобы все это стало успешным. Нормализуя отношения, заключив мир с Азербайджаном, премьер-министр Пашинян одновременно нормализует отношения и с Турцией. И это откроет армянскую экономику. И это также отдалит Армению от России и Ирана и приблизит ее к Западу», - сказал Доран.