Исторический момент: Кобахидзе поздравил Алиева и Пашиняна

Грузия приветствует подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Грузия приветствует этот исторический момент для Армении и Азербайджана, региона и всего мира! Поздравляем Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с этим успехом — заключением эпохального мирного соглашения и открытием новой эры стабильности и экономического развития в регионе», – написал Кобахидзе в X.

По его словам, Грузия всегда выступала за мир и сотрудничество в регионе и намерена решительно поддерживать эти процессы.