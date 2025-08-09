USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Исторический момент: Кобахидзе поздравил Алиева и Пашиняна

13:21 1104

Грузия приветствует подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Грузия приветствует этот исторический момент для Армении и Азербайджана, региона и всего мира! Поздравляем Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с этим успехом — заключением эпохального мирного соглашения и открытием новой эры стабильности и экономического развития в регионе», – написал Кобахидзе в X.

По его словам, Грузия всегда выступала за мир и сотрудничество в регионе и намерена решительно поддерживать эти процессы.

Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 624
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 1140
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений... фото; новость дополнена
14:25 1054
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана
12:57 3812
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
08:54 5314
США возвращаются на Кавказ
США возвращаются на Кавказ первые выводы; актуально
01:48 10011
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
11:42 4609
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома добавлено видео
09:15 9139
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 5196
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 3147
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 2124

