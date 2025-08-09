USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Угроза атаки БПЛА парализовала Сочи: аэропорт охватил коллапс

13:31 1152

Транспортный коллапс произошел в субботу в сочинском аэропорту из-за того, что накануне Росавиация дважды закрывала небо над городом, сообщают российские СМИ.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», на 12:40 по бакинскому времени 9 августа в аэропорту Сочи были задержаны 57 рейсов, еще один – отменен. По состоянию на 11:28 более 35 рейсов откладывались более чем на два часа. В то же время после снятия ограничений свыше 80 самолетов уже вылетели к пунктам назначения.

Российские телеграм-каналы публикуют видеозаписи из аэропорта: на кадрах – большое скопление пассажиров, некоторые лежат на ступенях лестниц.

Коллапс также затронул рейсы в города Сибири – Красноярск, Томск, Новосибирск, Новокузнецк и Норильск. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылета ожидали более тысячи человек.

Росавиация накануне дважды вводила ограничения на работу аэропорта Сочи: с 13:08 до 15:30 и с 19:12 до 21:15. Подобные меры ведомство регулярно принимает из-за атак украинских беспилотников. В результате десятки рейсов по стране отменяются или переносятся.

Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 625
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 1141
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений... фото; новость дополнена
14:25 1057
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана
12:57 3814
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
08:54 5316
США возвращаются на Кавказ
США возвращаются на Кавказ первые выводы; актуально
01:48 10012
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
11:42 4610
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома добавлено видео
09:15 9140
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 5198
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 3147
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 2124

ЭТО ВАЖНО

Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 625
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 1141
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений... фото; новость дополнена
14:25 1057
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана
12:57 3814
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
08:54 5316
США возвращаются на Кавказ
США возвращаются на Кавказ первые выводы; актуально
01:48 10012
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
11:42 4610
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома добавлено видео
09:15 9140
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 5198
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 3147
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 2124
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться