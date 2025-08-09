Угроза атаки БПЛА парализовала Сочи: аэропорт охватил коллапс

Транспортный коллапс произошел в субботу в сочинском аэропорту из-за того, что накануне Росавиация дважды закрывала небо над городом, сообщают российские СМИ.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», на 12:40 по бакинскому времени 9 августа в аэропорту Сочи были задержаны 57 рейсов, еще один – отменен. По состоянию на 11:28 более 35 рейсов откладывались более чем на два часа. В то же время после снятия ограничений свыше 80 самолетов уже вылетели к пунктам назначения.

Российские телеграм-каналы публикуют видеозаписи из аэропорта: на кадрах – большое скопление пассажиров, некоторые лежат на ступенях лестниц.

Коллапс также затронул рейсы в города Сибири – Красноярск, Томск, Новосибирск, Новокузнецк и Норильск. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, вылета ожидали более тысячи человек.

Росавиация накануне дважды вводила ограничения на работу аэропорта Сочи: с 13:08 до 15:30 и с 19:12 до 21:15. Подобные меры ведомство регулярно принимает из-за атак украинских беспилотников. В результате десятки рейсов по стране отменяются или переносятся.