Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Американские аналитики: США нанесли огромный удар по России на Кавказе

Азербайджан и Армения 8 августа в присутствии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о мирных отношениях, которая укрепит двусторонние экономические связи после десятилетий конфликта и приблизит их к полной нормализации отношений, пишет Reuters.

Агентство приводит мнение советника Школы права Чикагского университета Лойолы Бретта Эриксона, который заявил, что декларация об урегулировании армяно-азербайджанского конфликта, подписанная накануне в Вашингтоне, поможет Западу пресечь попытки обхода санкций. «Кавказ был слепым пятном в политике санкций. Формальный мир создает площадку для взаимодействия Запада с Арменией и Азербайджаном…, чтобы перекрыть каналы обхода санкций», – заявил Эриксон.

Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Тина Долбая считает, что подписанный накануне документ стал важным символическим шагом, однако остается много вопросов: в том числе, какие американские компании могут получить контроль над новым транзитным коридором и насколько активно Баку и Ереван будут участвовать в его строительстве. При этом она отметила, что Москва, скорее всего, будет раздражена тем, что ее исключили из соглашения, а США сыграли ключевую роль в создании коридора. «Теперь, когда армяне жмут руки азербайджанцам и обсуждают участие США в этом коридоре, это огромный удар для России», — полагает она.

Независимый эксперт Олеся Вартанян заявила, что соглашение повысило предсказуемость ситуации в регионе, однако его долгосрочные перспективы будут зависеть от дальнейшего вовлечения Вашингтона. «У Армении и Азербайджана гораздо более долгая история провалившихся переговоров и насильственных эскалаций, чем мирных решений. Без должного и постоянного участия США вопрос, скорее всего, снова зайдет в тупик, что увеличит риск новой напряженности», – указала она.

Высокопоставленные представители администрации США заявили агентству, что соглашение ознаменовало завершение первого из нескольких замороженных конфликтов на периферии России со времен окончания холодной войны, став сильным сигналом для всего региона.

