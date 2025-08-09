USD 1.7000
Узбекистан построит с Россией крупную АЭС

Узбекистан собирается построить с российской корпорацией «Росатом» в короткий срок большую атомную электростанцию. Об этом заявил директор Агентства по атомной энергии Узбекистана («Узатом») Азим Ахмедхаджаев телеканалу O'zbekiston 24.

«Мы подписали с «Росатомом» документ о строительстве крупной [атомной] электростанции. На основании этого документа мы сейчас проводим изучения. Это означает, что мы изучим все возможности подключения крупной электростанции к нашей энергосистеме…», - сказал Ахмедхаджаев.

Контракт, подписанный 27 мая 2024 года в Ташкенте, предусматривает сооружение в Джизакском районе первой в стране АЭС - атомной электростанции малой мощности (АСММ), состоящей из шести реакторов по 55 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает АО «Атомстройэкспорт» (Инжиниринговый дивизион «Росатома»), к работам будут привлечены местные компании. Как сообщило в июне 2025 года Минэкономразвития РФ, в этом году президенты Узбекистана и России достигли договоренности о переформатировании проекта и строительстве двухблочной АЭС большой мощности и двухблочной атомной электростанции малой мощности.

