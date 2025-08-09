USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Новость дня
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...

фото; новость дополнена
14:25 1062

Российские войска в ночь на субботу, 9 августа, атаковали ударными беспилотниками города и села Харьковской области Украины.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, на месте попаданий вспыхнули пожары, есть пострадавшие. В результате удара по многоквартирному дому вспыхнул пожар на первом и четвертом этажах. В результате удара шесть человек получили ранения, 15-летняя девушка с тяжелыми травмами и ожогами находится в коме. Повреждены административное здание больницы, частный жилой дом, образовательные учреждения, автомобили, общежитие и т.д.

В пригороде Херсона беспилотник армии РФ атаковал пассажирский автобус, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин. Беспилотник сбросил на маршрутный автобус взрывное устройство в 08:30 9 августа (09:30 по Баку), уточнили в прокуратуре региона. По данным украинских властей, в результате атаки два человека погибли и 16 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя удар, заявил: «Вот так Россия «хочет мира». Атака по обычному автобусу в пригороде Херсона, в котором россияне ежедневно устраивают охоту на гражданских».

Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 633
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 1149
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений... фото; новость дополнена
14:25 1063
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана
12:57 3824
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
08:54 5318
США возвращаются на Кавказ
США возвращаются на Кавказ первые выводы; актуально
01:48 10015
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
11:42 4615
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома добавлено видео
09:15 9148
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 5202
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 3151
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 2124

