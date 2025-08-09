Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, на месте попаданий вспыхнули пожары, есть пострадавшие. В результате удара по многоквартирному дому вспыхнул пожар на первом и четвертом этажах. В результате удара шесть человек получили ранения, 15-летняя девушка с тяжелыми травмами и ожогами находится в коме. Повреждены административное здание больницы, частный жилой дом, образовательные учреждения, автомобили, общежитие и т.д.

Российские войска в ночь на субботу, 9 августа, атаковали ударными беспилотниками города и села Харьковской области Украины.

В пригороде Херсона беспилотник армии РФ атаковал пассажирский автобус, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин. Беспилотник сбросил на маршрутный автобус взрывное устройство в 08:30 9 августа (09:30 по Баку), уточнили в прокуратуре региона. По данным украинских властей, в результате атаки два человека погибли и 16 получили ранения. Всех пострадавших госпитализировали.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя удар, заявил: «Вот так Россия «хочет мира». Атака по обычному автобусу в пригороде Херсона, в котором россияне ежедневно устраивают охоту на гражданских».