Молдова и Эстония поздравляют Азербайджан и Армению

Молдова и Эстония приветствуют подписание мирной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне.

Президент Молдовы Майя Санду на своей странице в X отметила, что соглашение между Баку и Ереваном стало важной вехой на пути к прекращению многолетних военных действий.

Она также поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа за «содействие в открытии пути к миру, примирению и большему процветанию в регионе».

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна также высоко оценил усилия Баку и Еревана на пути к прочному миру.

«Я высоко оцениваю решимость обеих сторон, руководство США и партнеров, включая ЕС, за их последовательные усилия. Сейчас крайне важно полно и своевременно реализовать все согласованные меры, проложив путь к прочному миру в регионе», – написал он в X.

Министр назвал встречу в Вашингтоне «историческим шагом Армении и Азербайджана на пути к миру».