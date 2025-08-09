USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Молдова и Эстония поздравляют Азербайджан и Армению

14:16 424

Молдова и Эстония приветствуют подписание мирной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне.

Президент Молдовы Майя Санду на своей странице в X отметила, что соглашение между Баку и Ереваном стало важной вехой на пути к прекращению многолетних военных действий.

Она также поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа за «содействие в открытии пути к миру, примирению и большему процветанию в регионе».

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна также высоко оценил усилия Баку и Еревана на пути к прочному миру.

«Я высоко оцениваю решимость обеих сторон, руководство США и партнеров, включая ЕС, за их последовательные усилия. Сейчас крайне важно полно и своевременно реализовать все согласованные меры, проложив путь к прочному миру в регионе», – написал он в X.

Министр назвал встречу в Вашингтоне «историческим шагом Армении и Азербайджана на пути к миру».

Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 635
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 1153
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений... фото; новость дополнена
14:25 1065
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана
12:57 3825
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
08:54 5318
США возвращаются на Кавказ
США возвращаются на Кавказ первые выводы; актуально
01:48 10015
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
11:42 4615
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома добавлено видео
09:15 9148
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 5203
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 3152
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 2124

