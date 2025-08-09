USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Трудности перевода: Уиткофф неверно истолковал Путина

Президент РФ Владимир Путин не отказался от намерений полностью захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф неправильно расценил его слова. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Кремль предлагает не всеобъемлющее перемирие, а лишь частичное прекращение огня – отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу. В то же время США выступили с предложением заморозить конфликт по фактической линии фронта в обмен на значительное ослабление санкций и заключение экономических соглашений с Россией. Кремль, как утверждает издание, отверг этот вариант.

Ситуация усугубилась из-за ошибки Уиткоффа, который, как сообщает Bild, неверно истолковал заявления Путина и принял их за готовность к уступкам. В частности, российское требование о «мирном уходе» украинских войск из Херсона и Запорожья Уиткофф воспринял как предложение о «мирном уходе» российских войск из этих регионов.

«Уиткофф не знает, о чем говорит», – заявил в разговоре с изданием чиновник украинского правительства.

По данным источников, аналогичной точки зрения придерживаются и в правительстве Германии.

Сразу после переговоров Путина с Уиткоффом американские чиновники провели телефонные переговоры с европейцами, и у последних сложилось впечатление, что американцы сами не до конца понимают происходящее, сообщает Bild.

