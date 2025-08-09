Сийярто о мире на Южном Кавказе: очередь за Украиной и Россией

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией является важным шагом для Южного Кавказа и глобальной безопасности, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

«И снова Дональд Трамп доказал, что является президентом мира. Мы надеемся, что после Пакистана и Индии, Ирана и Израиля, Азербайджана и Армении война между Россией и Украиной также будет прекращена», – написал министр в X.

Отметим, его публикацией поделился на своей странице в соцсети и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.