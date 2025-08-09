USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане

14:41 1159

Утром 9 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины атаковали логистический хаб в населенном пункте Кизил-Юл в Республике Татарстан, где хранились готовые к использованию дроны-камикадзе «Шахед» и иностранные комплектующие к ним. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

На распространенных видеокадрах видно, как беспилотник попадает в здание хаба, после чего вспыхивает пожар. Расстояние от места запуска до цели составило около 1300 километров.

В СБУ подчеркнули, что «склады хранения «шахедов», которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, - одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает возможности врага вести захватническую войну против Украины».

Утром 9 августа Республику Татарстан РФ атаковали дроны. В Сети писали об ударах и пожарах на местах производства «Шахедов» в городе Елабуга. Украинские аналитики заявили, что удары по цехам сборки «Шахедов» в Елабуге нанесли дронами «Лютый».

Елабуга — один из центров производства российских ударных дронов.

Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 641
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 1160
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений... фото; новость дополнена
14:25 1067
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана
12:57 3830
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
08:54 5318
США возвращаются на Кавказ
США возвращаются на Кавказ первые выводы; актуально
01:48 10015
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
11:42 4618
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома добавлено видео
09:15 9153
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 5205
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 3152
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 2126

