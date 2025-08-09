Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане

Утром 9 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины атаковали логистический хаб в населенном пункте Кизил-Юл в Республике Татарстан, где хранились готовые к использованию дроны-камикадзе «Шахед» и иностранные комплектующие к ним. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

На распространенных видеокадрах видно, как беспилотник попадает в здание хаба, после чего вспыхивает пожар. Расстояние от места запуска до цели составило около 1300 километров.