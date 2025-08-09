Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане

Утром 9 августа дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины атаковали логистический хаб в населенном пункте Кизил-Юл в Республике Татарстан, где хранились готовые к использованию дроны-камикадзе «Шахед» и иностранные комплектующие к ним. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
На распространенных видеокадрах видно, как беспилотник попадает в здание хаба, после чего вспыхивает пожар. Расстояние от места запуска до цели составило около 1300 километров.
СБУ вдарила дронами по складу "Шахедів" у Татарстані pic.twitter.com/YptsUrWBIq— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2025
В СБУ подчеркнули, что «склады хранения «шахедов», которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, - одна из законных военных целей. Каждая такая успешная спецоперация уменьшает возможности врага вести захватническую войну против Украины».
Утром 9 августа Республику Татарстан РФ атаковали дроны. В Сети писали об ударах и пожарах на местах производства «Шахедов» в городе Елабуга. Украинские аналитики заявили, что удары по цехам сборки «Шахедов» в Елабуге нанесли дронами «Лютый».
Елабуга — один из центров производства российских ударных дронов.