Посольство США об азербайджано-армянской декларации

14:55 644

Посольство США в Баку приветствует соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне. Об этом говорится на официальной странице диппредставительства в X.

«Соединенные Штаты приветствуют историческое мирное соглашение, подписанное между Арменией и Азербайджаном. Президент Трамп собрал стороны вместе и выступил посредником в соглашении, положившем конец десятилетиям конфликта», – говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что достигнутое соглашение стало важным шагом вперед для обеих стран и открывает значительные возможности для наращивания экономического потенциала Южного Кавказа.

«Эта возможность принесет новые торговые связи и процветание американскому народу, а также как Армении, так и Азербайджану. Мы поздравляем обе страны со вступлением в новую эру мира», – подчеркнули в посольстве. 

14:55 645
