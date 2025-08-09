Посольство США об азербайджано-армянской декларации

Посольство США в Баку приветствует соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне. Об этом говорится на официальной странице диппредставительства в X.
«Соединенные Штаты приветствуют историческое мирное соглашение, подписанное между Арменией и Азербайджаном. Президент Трамп собрал стороны вместе и выступил посредником в соглашении, положившем конец десятилетиям конфликта», – говорится в сообщении посольства.
Отмечается, что достигнутое соглашение стало важным шагом вперед для обеих стран и открывает значительные возможности для наращивания экономического потенциала Южного Кавказа.
«Эта возможность принесет новые торговые связи и процветание американскому народу, а также как Армении, так и Азербайджану. Мы поздравляем обе страны со вступлением в новую эру мира», – подчеркнули в посольстве.
The United States celebrates today's historic peace deal between Armenia and Azerbaijan. President Trump brought these parties together and brokered a deal that ends decades of conflict. This is an opportunity for both countries to move forward and focus on unlocking the economic…