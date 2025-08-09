USD 1.7000
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»
Алиев: «Трамп сотворил чудо. Я думаю, мой армянский коллега меня поддержит»

Зеленский может подключиться к саммиту на Аляске

15:07 323

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в переговорах лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, сообщает CBS.

«Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил, что планирование саммита в следующую пятницу пока еще неопределенное и все еще существует вероятность того, что Владимир Зеленский может принять в нем какое-то участие», – пишет издание.

В каком формате возможно участие Зеленского в переговорах, не уточняется. Официальный Киев эту информацию пока никак не прокомментировал.

Президент США Дональд Трамп анонсировал саммит с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Соответствующая запись появилась 8 августа в его аккаунте в соцсети Truth Social. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил время и место проведения саммита. Эта встреча станет первой очной беседой российских и американских лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.

Посольство США об азербайджано-армянской декларации
Посольство США об азербайджано-армянской декларации
14:55 647
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане
Украинцы ударили по складу «Шахедов» в Татарстане видео
14:41 1162
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений...
Россия воюет с домами и автобусом: жертвы, пожары, много разрушений... фото; новость дополнена
14:25 1071
Не забудем и о заслуге Эрдогана
Не забудем и о заслуге Эрдогана комментарий Майкла Дорана
12:57 3836
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
Ильхам Алиев заявил, что не надо затягивать подписание мирного договора
08:54 5318
США возвращаются на Кавказ
США возвращаются на Кавказ первые выводы; актуально
01:48 10015
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
Иран обеспокоен «маршрутом Трампа»
11:42 4619
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома
Трамп вручил Алиеву ключи от Белого дома добавлено видео
09:15 9155
Заявление МИД Азербайджана
Заявление МИД Азербайджана
11:07 5206
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
Белый дом опубликовал кадры встречи Трамп-Алиев-Пашинян
10:54 3154
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
Начало новой эпохи: саудиты приветствуют мир между Баку и Ереваном
10:44 2126

