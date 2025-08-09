Зеленский может подключиться к саммиту на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в переговорах лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, сообщает CBS.

«Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил, что планирование саммита в следующую пятницу пока еще неопределенное и все еще существует вероятность того, что Владимир Зеленский может принять в нем какое-то участие», – пишет издание.

В каком формате возможно участие Зеленского в переговорах, не уточняется. Официальный Киев эту информацию пока никак не прокомментировал.

Президент США Дональд Трамп анонсировал саммит с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Соответствующая запись появилась 8 августа в его аккаунте в соцсети Truth Social. Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил время и место проведения саммита. Эта встреча станет первой очной беседой российских и американских лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года.